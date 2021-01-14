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تَوافق بين "موسكو" و"الرياض" لتنظيم اختبار "سبوتنيك-V" وتوطين إنتاجه بالمملكة

على هامش لقاء فيصل بن فرحان ولافروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن موسكو والرياض تعملان على تنظيم المرحلة الثالثة لاختبار لقاح "سبوتنيك-V"؛ فضلًا عن إمكانية توطين إنتاجه في السعودية.

وقالت الخارجية الروسية، في تعليق نقلته وكالات روسية نُشر عشية زيارة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: إن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي والوكالات السعودية المتخصصة يواصلون العمل على حل قضايا تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي في المملكة وتوطين إنتاجه".

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات اليوم الخميس مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان؛ مشيرة إلى أن من المقرر بحث الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وزارة الخارجية الروسية

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تَوافق بين "موسكو" و"الرياض" لتنظيم اختبار "سبوتنيك-V" وتوطين إنتاجه بالمملكة
سبق

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن موسكو والرياض تعملان على تنظيم المرحلة الثالثة لاختبار لقاح "سبوتنيك-V"؛ فضلًا عن إمكانية توطين إنتاجه في السعودية.

وقالت الخارجية الروسية، في تعليق نقلته وكالات روسية نُشر عشية زيارة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: إن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي والوكالات السعودية المتخصصة يواصلون العمل على حل قضايا تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي في المملكة وتوطين إنتاجه".

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات اليوم الخميس مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان؛ مشيرة إلى أن من المقرر بحث الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
11:31 AM

تَوافق بين "موسكو" و"الرياض" لتنظيم اختبار "سبوتنيك-V" وتوطين إنتاجه بالمملكة

على هامش لقاء فيصل بن فرحان ولافروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

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محمد البقمي - الرياض
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1,044

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن موسكو والرياض تعملان على تنظيم المرحلة الثالثة لاختبار لقاح "سبوتنيك-V"؛ فضلًا عن إمكانية توطين إنتاجه في السعودية.

وقالت الخارجية الروسية، في تعليق نقلته وكالات روسية نُشر عشية زيارة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: إن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي والوكالات السعودية المتخصصة يواصلون العمل على حل قضايا تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي في المملكة وتوطين إنتاجه".

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات اليوم الخميس مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان؛ مشيرة إلى أن من المقرر بحث الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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