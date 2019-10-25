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رئيس وزراء البحرين يصل الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض بالنيابة

وصل إلى الرياض، اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء البحرين يصل الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
سبق

وصل إلى الرياض، اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
03:26 PM

رئيس وزراء البحرين يصل الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض بالنيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل إلى الرياض، اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.

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