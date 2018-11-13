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وزير الصحة اليمني يثمن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لمركز الأطراف الصناعية

وجهوده المتواصلة للجانب الصحي

ثمن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم, دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمركز الأطراف الصناعية الذي سيخفف من السفر للعلاج في الخارج، معرباً عن امتنان حكومة بلاده لمركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا بجهود المركز في دعمه المستمر والمتواصل في الجانب الصحي.

جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن؛ حيث جرى الحديث عن دعم المركز المتواصل لقطاع الصحة باليمن، من خلال تقديم القوافل الطبية ورفد العديد من المستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية.

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسابيع الماضية، قوافل مساعدات طبية لعدد من مستشفيات الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تقديم العلاج للمصابين اليمنيين في عدد من المستشفيات الخاصة وجهود أخرى متعددة يبذلها المركز في القطاع الصحي باليمن.

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وزير الصحة اليمني يثمن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لمركز الأطراف الصناعية
سبق

ثمن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم, دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمركز الأطراف الصناعية الذي سيخفف من السفر للعلاج في الخارج، معرباً عن امتنان حكومة بلاده لمركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا بجهود المركز في دعمه المستمر والمتواصل في الجانب الصحي.

جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن؛ حيث جرى الحديث عن دعم المركز المتواصل لقطاع الصحة باليمن، من خلال تقديم القوافل الطبية ورفد العديد من المستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية.

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسابيع الماضية، قوافل مساعدات طبية لعدد من مستشفيات الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تقديم العلاج للمصابين اليمنيين في عدد من المستشفيات الخاصة وجهود أخرى متعددة يبذلها المركز في القطاع الصحي باليمن.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
06:13 PM

وزير الصحة اليمني يثمن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لمركز الأطراف الصناعية

وجهوده المتواصلة للجانب الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم, دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمركز الأطراف الصناعية الذي سيخفف من السفر للعلاج في الخارج، معرباً عن امتنان حكومة بلاده لمركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا بجهود المركز في دعمه المستمر والمتواصل في الجانب الصحي.

جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن؛ حيث جرى الحديث عن دعم المركز المتواصل لقطاع الصحة باليمن، من خلال تقديم القوافل الطبية ورفد العديد من المستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية.

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسابيع الماضية، قوافل مساعدات طبية لعدد من مستشفيات الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تقديم العلاج للمصابين اليمنيين في عدد من المستشفيات الخاصة وجهود أخرى متعددة يبذلها المركز في القطاع الصحي باليمن.

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