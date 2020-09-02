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"الرميحي": كلمة الملك حمد عكست مشاعر كل بحريني وعربي أصيل تجاه السعودية

عدّ العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكتين أنموذجًا للتضامن والتكامل

أكد وزير الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي أن كلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التي أكد فيها "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، هي كلمة قائد حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن بحريني وعربي تجاه الدور القيادي الأخوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأبرز في تصريح صحفي الحرص المشترك لملك البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين وأنه يعد منهاجًا لعمل مختلف قطاعات الدولة تحقيقًا للأهداف المشتركة.

وعدّ العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكتين التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، أنموذجًا دوليًا للعلاقات الثنائية القائمة على الأخوة والتضامن والتكامل والوحدة لتحقيق الخير والرخاء لشعوب ودول المنطقة.

وشدد وزير الإعلام البحريني على أن المملكة العربية السعودية لطالما أثبتت عبر تاريخها العريق أنها ميزان العدل والحكمة، والحامي الأول لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وقال: وما الوقوف إلى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء إلا وقوفًا إلى جانب الحق وتغليبًا للخير ودحرًا للشر، وهي الأسس الراسخة التي بُنيت عليها العلاقات بين المملكتين عبر التاريخ.

المملكة العربية السعودية البحرين

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"الرميحي": كلمة الملك حمد عكست مشاعر كل بحريني وعربي أصيل تجاه السعودية
سبق

أكد وزير الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي أن كلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التي أكد فيها "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، هي كلمة قائد حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن بحريني وعربي تجاه الدور القيادي الأخوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأبرز في تصريح صحفي الحرص المشترك لملك البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين وأنه يعد منهاجًا لعمل مختلف قطاعات الدولة تحقيقًا للأهداف المشتركة.

وعدّ العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكتين التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، أنموذجًا دوليًا للعلاقات الثنائية القائمة على الأخوة والتضامن والتكامل والوحدة لتحقيق الخير والرخاء لشعوب ودول المنطقة.

وشدد وزير الإعلام البحريني على أن المملكة العربية السعودية لطالما أثبتت عبر تاريخها العريق أنها ميزان العدل والحكمة، والحامي الأول لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وقال: وما الوقوف إلى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء إلا وقوفًا إلى جانب الحق وتغليبًا للخير ودحرًا للشر، وهي الأسس الراسخة التي بُنيت عليها العلاقات بين المملكتين عبر التاريخ.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
02:45 PM

"الرميحي": كلمة الملك حمد عكست مشاعر كل بحريني وعربي أصيل تجاه السعودية

عدّ العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكتين أنموذجًا للتضامن والتكامل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أكد وزير الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي أن كلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التي أكد فيها "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، هي كلمة قائد حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن بحريني وعربي تجاه الدور القيادي الأخوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأبرز في تصريح صحفي الحرص المشترك لملك البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين وأنه يعد منهاجًا لعمل مختلف قطاعات الدولة تحقيقًا للأهداف المشتركة.

وعدّ العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكتين التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، أنموذجًا دوليًا للعلاقات الثنائية القائمة على الأخوة والتضامن والتكامل والوحدة لتحقيق الخير والرخاء لشعوب ودول المنطقة.

وشدد وزير الإعلام البحريني على أن المملكة العربية السعودية لطالما أثبتت عبر تاريخها العريق أنها ميزان العدل والحكمة، والحامي الأول لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وقال: وما الوقوف إلى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء إلا وقوفًا إلى جانب الحق وتغليبًا للخير ودحرًا للشر، وهي الأسس الراسخة التي بُنيت عليها العلاقات بين المملكتين عبر التاريخ.

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