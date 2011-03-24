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موهوبو وموهوبات "تعليم جدة" يحققون المراكز الأولى

في اختباري القدرات العام والتحصيلي على مستوى المملكة

حققت مدرسة ثانوية الموهوبات بتعليم جدة المركز الأول في اختبار القدرات العام على مستوى المملكة، والمركز الثاني في الاختبار التحصيلي، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، فيما حققت مدرسة الفيصلية للموهوبين المركز الثاني على مستوى المملكة في اختبار القدرات العام، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، والمركز الخامس في الاختبار التحصيلي، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، وذلك وفق مؤشر القبول بهيئة تقويم التعليم للعام 1441 هـ.

وهنأ المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي كلاً من المدرسة الثانوية للموهوبات ومدرسة الفيصلية للموهوبين بهذه المناسبة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بجهود كبيرة ومخلصة من قيادة المدرستين والمعلمين والمعلمات وكذلك الدور المهم للأسر التي تعد شريكًا في هذه الإنجازات.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي أن تعليم جدة حقق مراكز متقدمة في مؤشر قبول عام 1441هـ الصادر من هيئة تقويم التعليم لاختبار القدرات والتحصيلي والتي يتنافس فيها الطلاب والطالبات من جميع مناطق المملكة، مضيفًا أن هذه الإنجازات كللت بجهود مميزة بذلها منسوبو تعليم جدة من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والهيئة الإدارية.

من جانب آخر وصفت قائدة ثانوية الموهوبات بجدة آمنة الجهني، عزم الموهوبات، بأيقونة النجاح وثمرة الجهود المخلصة برعاية وطنية حانية وفريق عمل متميز ومتفانٍ من إدارة ومعلمات وأسر واعية وداعمة وفق برنامج متكامل يرعى الموهوبة منذ التحاقها بثانوية الموهوبات، وفي السياق ذاته أشاد قائد مدرسة الفيصلية للموهوبين محمد الشهري بما تحقق، مشيرًا إلى أن الموهوبين في تعليم جدة لهم سجل حافل بالإنجازات على مدى السنوات الماضية تمثل في المنافسة على المراكز المتقدمة محليًا وخارجيًا ورفع راية الوطن عاليًا في منافسات متنوعة.

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موهوبو وموهوبات "تعليم جدة" يحققون المراكز الأولى
سبق

حققت مدرسة ثانوية الموهوبات بتعليم جدة المركز الأول في اختبار القدرات العام على مستوى المملكة، والمركز الثاني في الاختبار التحصيلي، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، فيما حققت مدرسة الفيصلية للموهوبين المركز الثاني على مستوى المملكة في اختبار القدرات العام، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، والمركز الخامس في الاختبار التحصيلي، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، وذلك وفق مؤشر القبول بهيئة تقويم التعليم للعام 1441 هـ.

وهنأ المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي كلاً من المدرسة الثانوية للموهوبات ومدرسة الفيصلية للموهوبين بهذه المناسبة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بجهود كبيرة ومخلصة من قيادة المدرستين والمعلمين والمعلمات وكذلك الدور المهم للأسر التي تعد شريكًا في هذه الإنجازات.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي أن تعليم جدة حقق مراكز متقدمة في مؤشر قبول عام 1441هـ الصادر من هيئة تقويم التعليم لاختبار القدرات والتحصيلي والتي يتنافس فيها الطلاب والطالبات من جميع مناطق المملكة، مضيفًا أن هذه الإنجازات كللت بجهود مميزة بذلها منسوبو تعليم جدة من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والهيئة الإدارية.

من جانب آخر وصفت قائدة ثانوية الموهوبات بجدة آمنة الجهني، عزم الموهوبات، بأيقونة النجاح وثمرة الجهود المخلصة برعاية وطنية حانية وفريق عمل متميز ومتفانٍ من إدارة ومعلمات وأسر واعية وداعمة وفق برنامج متكامل يرعى الموهوبة منذ التحاقها بثانوية الموهوبات، وفي السياق ذاته أشاد قائد مدرسة الفيصلية للموهوبين محمد الشهري بما تحقق، مشيرًا إلى أن الموهوبين في تعليم جدة لهم سجل حافل بالإنجازات على مدى السنوات الماضية تمثل في المنافسة على المراكز المتقدمة محليًا وخارجيًا ورفع راية الوطن عاليًا في منافسات متنوعة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
09:59 PM

موهوبو وموهوبات "تعليم جدة" يحققون المراكز الأولى

في اختباري القدرات العام والتحصيلي على مستوى المملكة

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عبدالله الراجحي - جدة
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حققت مدرسة ثانوية الموهوبات بتعليم جدة المركز الأول في اختبار القدرات العام على مستوى المملكة، والمركز الثاني في الاختبار التحصيلي، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، فيما حققت مدرسة الفيصلية للموهوبين المركز الثاني على مستوى المملكة في اختبار القدرات العام، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، والمركز الخامس في الاختبار التحصيلي، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، وذلك وفق مؤشر القبول بهيئة تقويم التعليم للعام 1441 هـ.

وهنأ المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي كلاً من المدرسة الثانوية للموهوبات ومدرسة الفيصلية للموهوبين بهذه المناسبة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بجهود كبيرة ومخلصة من قيادة المدرستين والمعلمين والمعلمات وكذلك الدور المهم للأسر التي تعد شريكًا في هذه الإنجازات.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي أن تعليم جدة حقق مراكز متقدمة في مؤشر قبول عام 1441هـ الصادر من هيئة تقويم التعليم لاختبار القدرات والتحصيلي والتي يتنافس فيها الطلاب والطالبات من جميع مناطق المملكة، مضيفًا أن هذه الإنجازات كللت بجهود مميزة بذلها منسوبو تعليم جدة من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والهيئة الإدارية.

من جانب آخر وصفت قائدة ثانوية الموهوبات بجدة آمنة الجهني، عزم الموهوبات، بأيقونة النجاح وثمرة الجهود المخلصة برعاية وطنية حانية وفريق عمل متميز ومتفانٍ من إدارة ومعلمات وأسر واعية وداعمة وفق برنامج متكامل يرعى الموهوبة منذ التحاقها بثانوية الموهوبات، وفي السياق ذاته أشاد قائد مدرسة الفيصلية للموهوبين محمد الشهري بما تحقق، مشيرًا إلى أن الموهوبين في تعليم جدة لهم سجل حافل بالإنجازات على مدى السنوات الماضية تمثل في المنافسة على المراكز المتقدمة محليًا وخارجيًا ورفع راية الوطن عاليًا في منافسات متنوعة.

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