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بغياب الدوليين الشباب يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة الفيحاء

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته مساء اليوم بقيادة خورخي ألميرون حيث قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء شباب الأردن إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية واستشفائية وأدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تدريبات فنية وتكتيكية في منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات غياب الثنائي جمال بن العمري، وفاروق بن مصطفى، وذلك لانضمامهما إلى منتخبي بلادهما، كما غاب اللاعب عبد الله الحمدان لانضمامه إلى المنتخب الأول لكرة القدم، كما غاب الثنائي ناصر العمران، وتركي العمار لانضمامهما إلى المنتخب الأولمبي.


فيما واصل اللاعبان حسن معاذ وعبدالله الشامخ برنامجهما التأهيلي العلاجي في عيادة النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بغياب الدوليين الشباب يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة الفيحاء
سبق

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته مساء اليوم بقيادة خورخي ألميرون حيث قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء شباب الأردن إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية واستشفائية وأدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تدريبات فنية وتكتيكية في منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات غياب الثنائي جمال بن العمري، وفاروق بن مصطفى، وذلك لانضمامهما إلى منتخبي بلادهما، كما غاب اللاعب عبد الله الحمدان لانضمامه إلى المنتخب الأول لكرة القدم، كما غاب الثنائي ناصر العمران، وتركي العمار لانضمامهما إلى المنتخب الأولمبي.


فيما واصل اللاعبان حسن معاذ وعبدالله الشامخ برنامجهما التأهيلي العلاجي في عيادة النادي.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:10 PM

بغياب الدوليين الشباب يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة الفيحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته مساء اليوم بقيادة خورخي ألميرون حيث قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء شباب الأردن إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية واستشفائية وأدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تدريبات فنية وتكتيكية في منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات غياب الثنائي جمال بن العمري، وفاروق بن مصطفى، وذلك لانضمامهما إلى منتخبي بلادهما، كما غاب اللاعب عبد الله الحمدان لانضمامه إلى المنتخب الأول لكرة القدم، كما غاب الثنائي ناصر العمران، وتركي العمار لانضمامهما إلى المنتخب الأولمبي.


فيما واصل اللاعبان حسن معاذ وعبدالله الشامخ برنامجهما التأهيلي العلاجي في عيادة النادي.

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