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"الهلال" يحقق فوزاً صعباً على "الفيصلي" ويقترب كثيراً من اللقب

في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حقق الهلال اليوم فوزاً صعباً على فريق الفيصلي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين نظيفين سجلهما الللعب بافيتمبي جونيز في الدقيقة 82، واللاعب عمر خربين في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذا الفوز حافظ الهلال على فرصه الضخمة في التتويج بلقب الدوري بعدما رفع الفارق النقطي بينه وبين منافسه النصر لتسع نقاط قبل مباراة المنافس الليلة.

ويتبقى جولتان فقط على نهاية الدوري السعودي؛ إذ يحتاج الهلال فقط للفوز في مباراة واحدة لتكون عنواناً لتتويجه باللقب.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 63، فيما بقي رصيد الفيصلي عند النقطة 42.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يحقق فوزاً صعباً على "الفيصلي" ويقترب كثيراً من اللقب
سبق

حقق الهلال اليوم فوزاً صعباً على فريق الفيصلي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين نظيفين سجلهما الللعب بافيتمبي جونيز في الدقيقة 82، واللاعب عمر خربين في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذا الفوز حافظ الهلال على فرصه الضخمة في التتويج بلقب الدوري بعدما رفع الفارق النقطي بينه وبين منافسه النصر لتسع نقاط قبل مباراة المنافس الليلة.

ويتبقى جولتان فقط على نهاية الدوري السعودي؛ إذ يحتاج الهلال فقط للفوز في مباراة واحدة لتكون عنواناً لتتويجه باللقب.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 63، فيما بقي رصيد الفيصلي عند النقطة 42.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
09:22 PM
اخر تعديل
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:14 PM

"الهلال" يحقق فوزاً صعباً على "الفيصلي" ويقترب كثيراً من اللقب

في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
محمد السيّد - الرياض
17
3,829

حقق الهلال اليوم فوزاً صعباً على فريق الفيصلي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين نظيفين سجلهما الللعب بافيتمبي جونيز في الدقيقة 82، واللاعب عمر خربين في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذا الفوز حافظ الهلال على فرصه الضخمة في التتويج بلقب الدوري بعدما رفع الفارق النقطي بينه وبين منافسه النصر لتسع نقاط قبل مباراة المنافس الليلة.

ويتبقى جولتان فقط على نهاية الدوري السعودي؛ إذ يحتاج الهلال فقط للفوز في مباراة واحدة لتكون عنواناً لتتويجه باللقب.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 63، فيما بقي رصيد الفيصلي عند النقطة 42.

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