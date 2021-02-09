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عبدالملك: استهداف الحوثي أحياء سكنية في مأرب يؤكد أنهم لا يؤمنون بالسلام

بالتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية في مأرب والجوف، بالتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي؛ يقدم دليلًا جديدًا للمجتمع الدولي أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام، وماضية في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة.

وقدّم رئيس الوزراء اليمني خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، التعازي في الضحايا المدنيين الذين قُتلوا جراء هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية المتصاعدة من قِبَل المليشيات الحوثية.. متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن رئيس الوزراء اليمني اطلع من محافظ مأرب على مجمل التطورات في المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية، وما تبذله السلطة المحلية من جهود للتعامل معها.

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عبدالملك: استهداف الحوثي أحياء سكنية في مأرب يؤكد أنهم لا يؤمنون بالسلام
سبق

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية في مأرب والجوف، بالتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي؛ يقدم دليلًا جديدًا للمجتمع الدولي أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام، وماضية في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة.

وقدّم رئيس الوزراء اليمني خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، التعازي في الضحايا المدنيين الذين قُتلوا جراء هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية المتصاعدة من قِبَل المليشيات الحوثية.. متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن رئيس الوزراء اليمني اطلع من محافظ مأرب على مجمل التطورات في المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية، وما تبذله السلطة المحلية من جهود للتعامل معها.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:42 AM

عبدالملك: استهداف الحوثي أحياء سكنية في مأرب يؤكد أنهم لا يؤمنون بالسلام

بالتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية في مأرب والجوف، بالتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي؛ يقدم دليلًا جديدًا للمجتمع الدولي أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام، وماضية في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة.

وقدّم رئيس الوزراء اليمني خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، التعازي في الضحايا المدنيين الذين قُتلوا جراء هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية المتصاعدة من قِبَل المليشيات الحوثية.. متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن رئيس الوزراء اليمني اطلع من محافظ مأرب على مجمل التطورات في المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية، وما تبذله السلطة المحلية من جهود للتعامل معها.

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