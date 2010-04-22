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أمانة جدة تنفذ 4166 جولة لمتابعة تطبيق الاحترازات وتغلق 83 منشأة

في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 116 مخالفة

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهودها الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق للإرشادات والإجراءات الاحترازية التي أسفرت عن إغلاق 83 منشأة مخالفة.


وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4166 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 116 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.


وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940".

لأمانة محافظة جدة

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أمانة جدة تنفذ 4166 جولة لمتابعة تطبيق الاحترازات وتغلق 83 منشأة
سبق

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهودها الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق للإرشادات والإجراءات الاحترازية التي أسفرت عن إغلاق 83 منشأة مخالفة.


وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4166 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 116 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.


وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940".

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
12:47 PM

أمانة جدة تنفذ 4166 جولة لمتابعة تطبيق الاحترازات وتغلق 83 منشأة

في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 116 مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهودها الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق للإرشادات والإجراءات الاحترازية التي أسفرت عن إغلاق 83 منشأة مخالفة.


وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4166 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 116 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.


وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940".

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