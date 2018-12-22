السديس لمنسوبي الرئاسة والقاصدين: الجرعة الثالثة "المعززة" تسهم في تهيئة البيئة التعبدية الصحية

الرئيس العام أشار إلى دور المسؤولية المجتمعية في انحسار الجائحة وعودة الحياة الطبيعية في المملكة

حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كافة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقاصدي الحرمين الشريفين، على تلقي الجرعة المعززة "الثالثة" من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وأكد الرئيس العام ضرورة تلقي الجرعة الثالثة؛ لضمان توفير بيئة تعبدية صحية وآمنة لمرتادي الحرمين الشريفين، تضمن سلامتهم خلال أداء النسك والعبادات؛ مؤكدًا أن قيادة المملكة العربية السعودية قدمت أنموذجًا فريدًا في إدارة تَبِعات الجائحة، وقدمت كل التسهيلات المُعينة على تلقي اللقاحات التي أثبتت فاعليتها محليًّا وعالميًّا في درء التبعات وحفظ الأنفس الذي تؤكد عليها تعاليم الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى دور المسؤولية المجتمعية في انحسار الجائحة وعودة الحياة الطبيعية في المملكة العربية السعودية على وجه العموم والحرمين الشريفين على وجه الخصوص؛ داعيًا الجميع إلى تلقي جرعات اللقاح للمشاركة في الإنجازات والنجاحات التاريخية التي حققتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- من خلال حِزَم من القرارات والإجراءات النوعية التي أثبتت جدارتها في إدارة الأزمة الاستثنائية على الصعيد المحلي والعالمي.