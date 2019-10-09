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"السوق المالية" تحذّر من التعامل مع المواقع المشبوهة

قالت إنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضدّ مَن يروّجونها

حذّرت هيئة السوق المالية من التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية المبهمة التي تسوّق للاستثمار والمتاجرة وجمع الأموال، لغرض الاكتتاب في طروحات دون وجود تراخيص من الجهات المختصّة.

وأكّدت "الهيئة" أنها بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية ضدّ الذين يروّجون لهذه النشاطات.

ونبّهت "الهيئة" المتعاملين في الأوراق المالية والعموم بأهمية التحفظ والاحتراس من المواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي قد تنطوي على أنشطة غير نظامية، التي تروّج من خلال إعلاناتها وتواصلها لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ ما قد يعرّض عديداً من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية جسيمة.

واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تحكم مثل هذه الأنشطة، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بالهيئة، ومن منطلق الحرص على توعية العموم بخطورة مثل هذه الأعمال والأنشطة المشبوهة، شدّدت "الهيئة" على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في علاقة كاستثمار أو اكتتاب أو مساهمة أو تداول أو أيٍّ من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو مع أيّ أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أيّ مواقع إلكترونية "بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي" أو اتصالات هاتفية أو رسائل نصية، دون التأكد من نظاميتها وحصولها على جميع التراخيص والموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصّة في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.

هيئة السوق المالية السوق المالية تحذير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السوق المالية" تحذّر من التعامل مع المواقع المشبوهة
سبق

حذّرت هيئة السوق المالية من التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية المبهمة التي تسوّق للاستثمار والمتاجرة وجمع الأموال، لغرض الاكتتاب في طروحات دون وجود تراخيص من الجهات المختصّة.

وأكّدت "الهيئة" أنها بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية ضدّ الذين يروّجون لهذه النشاطات.

ونبّهت "الهيئة" المتعاملين في الأوراق المالية والعموم بأهمية التحفظ والاحتراس من المواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي قد تنطوي على أنشطة غير نظامية، التي تروّج من خلال إعلاناتها وتواصلها لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ ما قد يعرّض عديداً من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية جسيمة.

واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تحكم مثل هذه الأنشطة، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بالهيئة، ومن منطلق الحرص على توعية العموم بخطورة مثل هذه الأعمال والأنشطة المشبوهة، شدّدت "الهيئة" على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في علاقة كاستثمار أو اكتتاب أو مساهمة أو تداول أو أيٍّ من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو مع أيّ أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أيّ مواقع إلكترونية "بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي" أو اتصالات هاتفية أو رسائل نصية، دون التأكد من نظاميتها وحصولها على جميع التراخيص والموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصّة في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:26 PM

"السوق المالية" تحذّر من التعامل مع المواقع المشبوهة

قالت إنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضدّ مَن يروّجونها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت هيئة السوق المالية من التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية المبهمة التي تسوّق للاستثمار والمتاجرة وجمع الأموال، لغرض الاكتتاب في طروحات دون وجود تراخيص من الجهات المختصّة.

وأكّدت "الهيئة" أنها بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية ضدّ الذين يروّجون لهذه النشاطات.

ونبّهت "الهيئة" المتعاملين في الأوراق المالية والعموم بأهمية التحفظ والاحتراس من المواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي قد تنطوي على أنشطة غير نظامية، التي تروّج من خلال إعلاناتها وتواصلها لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ ما قد يعرّض عديداً من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية جسيمة.

واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تحكم مثل هذه الأنشطة، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بالهيئة، ومن منطلق الحرص على توعية العموم بخطورة مثل هذه الأعمال والأنشطة المشبوهة، شدّدت "الهيئة" على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في علاقة كاستثمار أو اكتتاب أو مساهمة أو تداول أو أيٍّ من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو مع أيّ أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أيّ مواقع إلكترونية "بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي" أو اتصالات هاتفية أو رسائل نصية، دون التأكد من نظاميتها وحصولها على جميع التراخيص والموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصّة في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.

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