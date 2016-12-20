200 نجم عالمي والحضور 732 ألفًا.. أضخم حدث موسيقي بالشرق الأوسط يختتم فعالياته بالرياض

مهرجان "ساوندستورم 2021" أسدل الستار على مسارح مدل بيست الرياض مع أجواء تفاعلية رائعة

أسدل مهرجان "ساوندستورم 2021"، الذي أقيم على مسارح مدل بيست الرياض، كأضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، مع أجواء تفاعلية رائعة وسط " DJ"، الستار على حفلاته الغنائية فجر الاثنين، بعد أربعة أيام متواصلة عاش خلالها نجوم وعمالقة الفن حضورًا جماهيريًّا كبيرًا ملأ المسارح الثمانية للمهرجان.

وبحسب الجهة المنظمة، ناهز عدد زوار المهرجان في الأيام الأربع الماضية، 732 ألف زائر، وهو رقم قياسي جعل الحدث من أكبر المهرجانات الموسيقية حضورًا على مستوى العالم.

وتمتّع الجمهور بأجواء احتفالية كبيرة من خلال تقديم عدد من العروض الغنائية الضخمة بعدد من أبرز نجوم وعمالقة الغناء العربي والغربي، بواقع 12 ساعة يوميًا.

وكشفت الجهة المنظمة أن عدد زوار اليوم الأول لمهرجان "مدل بيست" بلغ 188 ألف زائر، فيما شهد اليوم الثاني 217 ألفًا، وشارك في الثالث 174 ألفًا، بينما تجاوز العدد في اليوم الرابع حاجز الـ150 ألفًا.

وقد أحيا الحفلات الغنائية في اليوم الختامي لمهرجان "ساوندستورم 2021" الفنان المصري عمرو دياب، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحفلات.

وشهد مهرجان "مدل بيست الرياض" خلال أيامه الأربعة مشاركة ما يزيد على 200 من نجوم وعمالقة الموسيقى الإلكترونية في العالم، في مقدمتهم ديفيد غيتا وستيف أيوكي اللذين يتمتعان بشعبية جارفة لدى محبي الموسيقى الإلكترونية.

وكان مهرجان "مدل بيست" الرياض قد استضاف خلال أيام الأربعة عددًا كبيرًا من النجوم، مثل وائل كفوري وتامر حسني وأصالة وميريام فارس وأليسا وراشد الماجد وماجد المهندس ومحمد حماقي.

جدير بالذكر أن المهرجان استقبل زواره من داخل وخارج المملكة بمجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية، ومعارض الفن المحلية والعروض الترفيهية الفخمة على الهواء ومركبات الطعام والمطاعم المتميزة، وهو ما شكّل تجربة استثنائية للزوار في الاستمتاع بأجواء من الفعاليات الترفيهية والفنية.