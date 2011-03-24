النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير طقس ينصح بتأجيل السفر على طريق "جدة- الليث".. غدًا

بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة

نصح خبير الطقس، علي الحربي؛ بعدم السفر على طريق "جدة- الليث"، يوم غد الأربعاء؛ بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة.

وقال "الحربي": متوقع مع يوم غد الأربعاء، هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية مغبرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (جدة، ومكة، والليث)، وتشتد ما بين جدة والليث؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة.

وأضاف خبير الطقس: ‏لذلك أنصح بتأجيل السفر عبر طريق الجنوب، إلى المساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبير طقس ينصح بتأجيل السفر على طريق "جدة- الليث".. غدًا
سبق

نصح خبير الطقس، علي الحربي؛ بعدم السفر على طريق "جدة- الليث"، يوم غد الأربعاء؛ بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة.

وقال "الحربي": متوقع مع يوم غد الأربعاء، هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية مغبرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (جدة، ومكة، والليث)، وتشتد ما بين جدة والليث؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة.

وأضاف خبير الطقس: ‏لذلك أنصح بتأجيل السفر عبر طريق الجنوب، إلى المساء.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
01:17 PM

خبير طقس ينصح بتأجيل السفر على طريق "جدة- الليث".. غدًا

بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
21,721

نصح خبير الطقس، علي الحربي؛ بعدم السفر على طريق "جدة- الليث"، يوم غد الأربعاء؛ بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة.

وقال "الحربي": متوقع مع يوم غد الأربعاء، هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية مغبرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (جدة، ومكة، والليث)، وتشتد ما بين جدة والليث؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة.

وأضاف خبير الطقس: ‏لذلك أنصح بتأجيل السفر عبر طريق الجنوب، إلى المساء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,466
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة