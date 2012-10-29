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ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بـ "كورونا"

أرتفاع الإصابات إلى 58.874 حالة والوفيات 823 شخصًا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.

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ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:54 PM

ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بـ "كورونا"

أرتفاع الإصابات إلى 58.874 حالة والوفيات 823 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.

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