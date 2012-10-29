وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بـ "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-28 أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا. وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.



28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 11:54 PM

ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بـ "كورونا" أرتفاع الإصابات إلى 58.874 حالة والوفيات 823 شخصًا





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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.

