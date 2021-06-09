"مدني الرياض" يتمكَّن من إنقاذ شخص علق بأحد جسور المشاة

تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف وإحالته إلى الجهات المختصة

باشرت فِرق الدفاع المدني بمدينة الرياض أمس الثلاثاء بلاغًا عن وجود شخص عالق في أحد جسور المشاة بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم التعامل مع الشخص بما يقتضيه الموقف، وإنقاذه.

وأكد أن الشخص بصحة جيدة - ولله الحمد -، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.