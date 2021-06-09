النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الرياض" يتمكَّن من إنقاذ شخص علق بأحد جسور المشاة

تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف وإحالته إلى الجهات المختصة

باشرت فِرق الدفاع المدني بمدينة الرياض أمس الثلاثاء بلاغًا عن وجود شخص عالق في أحد جسور المشاة بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم التعامل مع الشخص بما يقتضيه الموقف، وإنقاذه.

وأكد أن الشخص بصحة جيدة - ولله الحمد -، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني الرياض" يتمكَّن من إنقاذ شخص علق بأحد جسور المشاة
سبق

باشرت فِرق الدفاع المدني بمدينة الرياض أمس الثلاثاء بلاغًا عن وجود شخص عالق في أحد جسور المشاة بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم التعامل مع الشخص بما يقتضيه الموقف، وإنقاذه.

وأكد أن الشخص بصحة جيدة - ولله الحمد -، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
01:14 AM

"مدني الرياض" يتمكَّن من إنقاذ شخص علق بأحد جسور المشاة

تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف وإحالته إلى الجهات المختصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,599

باشرت فِرق الدفاع المدني بمدينة الرياض أمس الثلاثاء بلاغًا عن وجود شخص عالق في أحد جسور المشاة بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم التعامل مع الشخص بما يقتضيه الموقف، وإنقاذه.

وأكد أن الشخص بصحة جيدة - ولله الحمد -، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,636

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة