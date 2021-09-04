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"فلكية جدة": الزهرة يقترن بالسماك الأعزل.. الأحد

م. ماجد أبو زاهرة: الحدث مشاهَد بالعين المجردة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة؛ أنه سيُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الأحد 5 سبتمبر 2021 اقتران كوكب الزهرة رمز الجمال بنجم السماك الأعزل بالأفق الجنوبي الغربي، في حدث مشاهد بالعين المجردة.

وقال "أبو زاهرة": الزهرة سيظهر أولاً بعد نحو 45 دقيقة أو قبل ذلك من غروب الشمس، فهو ألمع كوكب وأكثر إشراقاً من السماك الأعزل، ومع التعمق نحو ظلمة الليل سيظهر السماك الأعزل بالقرب من كوكب الزهرة، وسيكون الثنائي مرئياً للعين المجردة بعد نحو 60 دقيقة من غروب الشمس وسيفصل بينهما 1.4 درجة بحيث يمكن رؤيتهما سوياً في نفس مجال رؤية المنظار.

وأضاف: السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء، ويعد أحد نجوم الصيف في النصف الشمالي للأرض، وعلى الرغم من أنه يظهر كنقطة واحدة من الضوء، لكنه في حقيقته نظام نجمي ثنائي يبعد نحو 240 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي.

وأردف: بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الشمالية البعيدة، فإن الزهرة والسماك الأعزل سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد وقت قصير من غروبها، أما بالنسبة لأولئك في خطوط العرض الجنوبية ستطول مدة بقاء الكوكب والنجم فوق الأفق بعد حلول ظلمة الليل.

وتابع: السبب في ذلك عند غروب الشمس وبداية الليل في أمسيات شهر سبتمبر يكون مسار الشمس والقمر والكواكب في أعلى مستوى خلال العام في النصف الجنوبي لكوكبنا، أما في النصف الشمالي فيحدث العكس، حيث ينخفض مسار الشمس إلى أدنى مستوى له في هذا الوقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": الزهرة يقترن بالسماك الأعزل.. الأحد
سبق

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة؛ أنه سيُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الأحد 5 سبتمبر 2021 اقتران كوكب الزهرة رمز الجمال بنجم السماك الأعزل بالأفق الجنوبي الغربي، في حدث مشاهد بالعين المجردة.

وقال "أبو زاهرة": الزهرة سيظهر أولاً بعد نحو 45 دقيقة أو قبل ذلك من غروب الشمس، فهو ألمع كوكب وأكثر إشراقاً من السماك الأعزل، ومع التعمق نحو ظلمة الليل سيظهر السماك الأعزل بالقرب من كوكب الزهرة، وسيكون الثنائي مرئياً للعين المجردة بعد نحو 60 دقيقة من غروب الشمس وسيفصل بينهما 1.4 درجة بحيث يمكن رؤيتهما سوياً في نفس مجال رؤية المنظار.

وأضاف: السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء، ويعد أحد نجوم الصيف في النصف الشمالي للأرض، وعلى الرغم من أنه يظهر كنقطة واحدة من الضوء، لكنه في حقيقته نظام نجمي ثنائي يبعد نحو 240 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي.

وأردف: بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الشمالية البعيدة، فإن الزهرة والسماك الأعزل سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد وقت قصير من غروبها، أما بالنسبة لأولئك في خطوط العرض الجنوبية ستطول مدة بقاء الكوكب والنجم فوق الأفق بعد حلول ظلمة الليل.

وتابع: السبب في ذلك عند غروب الشمس وبداية الليل في أمسيات شهر سبتمبر يكون مسار الشمس والقمر والكواكب في أعلى مستوى خلال العام في النصف الجنوبي لكوكبنا، أما في النصف الشمالي فيحدث العكس، حيث ينخفض مسار الشمس إلى أدنى مستوى له في هذا الوقت.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
12:59 PM

"فلكية جدة": الزهرة يقترن بالسماك الأعزل.. الأحد

م. ماجد أبو زاهرة: الحدث مشاهَد بالعين المجردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة؛ أنه سيُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الأحد 5 سبتمبر 2021 اقتران كوكب الزهرة رمز الجمال بنجم السماك الأعزل بالأفق الجنوبي الغربي، في حدث مشاهد بالعين المجردة.

وقال "أبو زاهرة": الزهرة سيظهر أولاً بعد نحو 45 دقيقة أو قبل ذلك من غروب الشمس، فهو ألمع كوكب وأكثر إشراقاً من السماك الأعزل، ومع التعمق نحو ظلمة الليل سيظهر السماك الأعزل بالقرب من كوكب الزهرة، وسيكون الثنائي مرئياً للعين المجردة بعد نحو 60 دقيقة من غروب الشمس وسيفصل بينهما 1.4 درجة بحيث يمكن رؤيتهما سوياً في نفس مجال رؤية المنظار.

وأضاف: السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء، ويعد أحد نجوم الصيف في النصف الشمالي للأرض، وعلى الرغم من أنه يظهر كنقطة واحدة من الضوء، لكنه في حقيقته نظام نجمي ثنائي يبعد نحو 240 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي.

وأردف: بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الشمالية البعيدة، فإن الزهرة والسماك الأعزل سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد وقت قصير من غروبها، أما بالنسبة لأولئك في خطوط العرض الجنوبية ستطول مدة بقاء الكوكب والنجم فوق الأفق بعد حلول ظلمة الليل.

وتابع: السبب في ذلك عند غروب الشمس وبداية الليل في أمسيات شهر سبتمبر يكون مسار الشمس والقمر والكواكب في أعلى مستوى خلال العام في النصف الجنوبي لكوكبنا، أما في النصف الشمالي فيحدث العكس، حيث ينخفض مسار الشمس إلى أدنى مستوى له في هذا الوقت.

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