أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل والمحافظات.
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تحفُّزًا لتطويع أعمالها وسعيًا لخلق الوظائف والحد من التسرُّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق
مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م
حائل.. رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية يتواصلان حتى 8 مساءً
الأرصاد: الحالة بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتشمل المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل والمحافظات.حائل الأرصاد حالة الطقس
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حائل.. رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية يتواصلان حتى 8 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-16
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
09:23 AM
حائل.. رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية يتواصلان حتى 8 مساءً
الأرصاد: الحالة بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتشمل المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل والمحافظات.
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