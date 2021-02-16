أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل والمحافظات.

حائل.. رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية يتواصلان حتى 8 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-16 أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل والمحافظات.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 09:23 AM

حائل.. رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية يتواصلان حتى 8 مساءً الأرصاد: الحالة بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتشمل المحافظات





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل والمحافظات.