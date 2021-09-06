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لاعب أخضر كرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر يحقق برونزية بطولة سلوفينيا الدولية

بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0

حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية أمس، ضمن منافسات تحت 11 سنة بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0.

وشارك بالبطولة أكثر من 224 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 دولة (السعودية – سلوفينيا – أوزبكستان – سلوفاكيا – السويد – روسيا – رومانيا – اليابان- لوكسمبورغ – إيران – الهند – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – التشيك – كرواتيا – بولندا – النمسا – إيطاليا).


وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله البار أهمية مثل هذه المشاركات للاعبين السعوديين لزيادة فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أبطال اللعبة ورفع تصنيفهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب أخضر كرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر يحقق برونزية بطولة سلوفينيا الدولية
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية أمس، ضمن منافسات تحت 11 سنة بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0.

وشارك بالبطولة أكثر من 224 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 دولة (السعودية – سلوفينيا – أوزبكستان – سلوفاكيا – السويد – روسيا – رومانيا – اليابان- لوكسمبورغ – إيران – الهند – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – التشيك – كرواتيا – بولندا – النمسا – إيطاليا).


وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله البار أهمية مثل هذه المشاركات للاعبين السعوديين لزيادة فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أبطال اللعبة ورفع تصنيفهم.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:56 PM

لاعب أخضر كرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر يحقق برونزية بطولة سلوفينيا الدولية

بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية أمس، ضمن منافسات تحت 11 سنة بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0.

وشارك بالبطولة أكثر من 224 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 دولة (السعودية – سلوفينيا – أوزبكستان – سلوفاكيا – السويد – روسيا – رومانيا – اليابان- لوكسمبورغ – إيران – الهند – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – التشيك – كرواتيا – بولندا – النمسا – إيطاليا).


وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله البار أهمية مثل هذه المشاركات للاعبين السعوديين لزيادة فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أبطال اللعبة ورفع تصنيفهم.

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