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أكثر من نصف مليار ريال يُودعها "الصندوق العقاري" لمُستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر 2020

أكّد استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة تملك الأسر السعودية مسكنها الأول

أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من نصف مليار ريال في حسابات المواطنين ضمن الدفعة المُستحقة للدعم السكني لشهر ديسمبر 2020 من مستفيدي برنامج "سكني"؛ التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 596 مليون ريال، وخصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري السكني للأسر، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج تحول الصندوق في يونيو 2017 حتى نهاية 2020، تجّاوز 25 مليار ريال.

وأكّد ابن ماضي؛ حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة تملك الأسر السعودية مسكنها الأول، مشدداً على حرص الصندوق على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية منازلها بنحو 70% بحلول عام 2030م، من خلال إتاحة الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري المدعوم، إضافة إلى منصة المستشار العقاري، ومركز الاتصال الموحد 199088، وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات ومقترحات حول "القرض المدعوم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من نصف مليار ريال يُودعها "الصندوق العقاري" لمُستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر 2020
سبق

أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من نصف مليار ريال في حسابات المواطنين ضمن الدفعة المُستحقة للدعم السكني لشهر ديسمبر 2020 من مستفيدي برنامج "سكني"؛ التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 596 مليون ريال، وخصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري السكني للأسر، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج تحول الصندوق في يونيو 2017 حتى نهاية 2020، تجّاوز 25 مليار ريال.

وأكّد ابن ماضي؛ حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة تملك الأسر السعودية مسكنها الأول، مشدداً على حرص الصندوق على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية منازلها بنحو 70% بحلول عام 2030م، من خلال إتاحة الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري المدعوم، إضافة إلى منصة المستشار العقاري، ومركز الاتصال الموحد 199088، وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات ومقترحات حول "القرض المدعوم".

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:51 AM

أكثر من نصف مليار ريال يُودعها "الصندوق العقاري" لمُستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر 2020

أكّد استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة تملك الأسر السعودية مسكنها الأول

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من نصف مليار ريال في حسابات المواطنين ضمن الدفعة المُستحقة للدعم السكني لشهر ديسمبر 2020 من مستفيدي برنامج "سكني"؛ التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 596 مليون ريال، وخصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري السكني للأسر، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج تحول الصندوق في يونيو 2017 حتى نهاية 2020، تجّاوز 25 مليار ريال.

وأكّد ابن ماضي؛ حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة تملك الأسر السعودية مسكنها الأول، مشدداً على حرص الصندوق على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية منازلها بنحو 70% بحلول عام 2030م، من خلال إتاحة الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري المدعوم، إضافة إلى منصة المستشار العقاري، ومركز الاتصال الموحد 199088، وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات ومقترحات حول "القرض المدعوم".

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