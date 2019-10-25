"الخريجي" يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيطالي

استعرضا العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الخارجية الإيطالي مانليو دي ستيفانو، والوفد المرافق له.

وتضمن الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.