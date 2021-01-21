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فض المنازعات تلزم نادي الاتحاد بدفع 14 مليونًا إلى القادسية والاتفاق

نظير انتقال هارون كمارا وعبدالرحمن العبود

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس قرارين تلزم نادي الاتحاد بدفع 14 مليون ريال سعودي إلى ناديي القادسية والاتفاق بسبب مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال هارون كمارا وعبدالرحمن العبود إلى الاتحاد.

ووفقًا لبيان صادر عن لجنة غرفة فض المنازعات، فإنه يجب على الاتحاد دفع 11 مليون ريال سعودي، كمستحقات مالية متأخرة على صفقة هارون كمارا.

كما ألزمت اللجنة اتحاد جدة بدفع 3 ملايين ريال سعودي إلى نادي الاتفاق، وهي مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال عبدالرحمن العبود إلى الاتحاد.

وأوضحت اللجنة أن القرارين قابلان للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحددت المدة الزمنية لسداد المبالغ 30 يومًا من نهاية الفترة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

كما ألزمت نادي الباطن بأن يدفع اللاعب عبدالمحسن بن فيصل الصبحي مبلغًا قدره مائة ألف ريال إضافة إلى رسوم تقديم الدعوى والمقدرة بـ5آلاف ريال.

وتم إلزام نادي الطائي بدفع 81 ألف ريال للاعب حسن بن عبدالله الحجي إضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال أتعاب محاماة و 5 آلاف رسوم تقديم الدعوى.

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فض المنازعات تلزم نادي الاتحاد بدفع 14 مليونًا إلى القادسية والاتفاق
سبق

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس قرارين تلزم نادي الاتحاد بدفع 14 مليون ريال سعودي إلى ناديي القادسية والاتفاق بسبب مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال هارون كمارا وعبدالرحمن العبود إلى الاتحاد.

ووفقًا لبيان صادر عن لجنة غرفة فض المنازعات، فإنه يجب على الاتحاد دفع 11 مليون ريال سعودي، كمستحقات مالية متأخرة على صفقة هارون كمارا.

كما ألزمت اللجنة اتحاد جدة بدفع 3 ملايين ريال سعودي إلى نادي الاتفاق، وهي مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال عبدالرحمن العبود إلى الاتحاد.

وأوضحت اللجنة أن القرارين قابلان للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحددت المدة الزمنية لسداد المبالغ 30 يومًا من نهاية الفترة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

كما ألزمت نادي الباطن بأن يدفع اللاعب عبدالمحسن بن فيصل الصبحي مبلغًا قدره مائة ألف ريال إضافة إلى رسوم تقديم الدعوى والمقدرة بـ5آلاف ريال.

وتم إلزام نادي الطائي بدفع 81 ألف ريال للاعب حسن بن عبدالله الحجي إضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال أتعاب محاماة و 5 آلاف رسوم تقديم الدعوى.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
08:42 PM

فض المنازعات تلزم نادي الاتحاد بدفع 14 مليونًا إلى القادسية والاتفاق

نظير انتقال هارون كمارا وعبدالرحمن العبود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس قرارين تلزم نادي الاتحاد بدفع 14 مليون ريال سعودي إلى ناديي القادسية والاتفاق بسبب مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال هارون كمارا وعبدالرحمن العبود إلى الاتحاد.

ووفقًا لبيان صادر عن لجنة غرفة فض المنازعات، فإنه يجب على الاتحاد دفع 11 مليون ريال سعودي، كمستحقات مالية متأخرة على صفقة هارون كمارا.

كما ألزمت اللجنة اتحاد جدة بدفع 3 ملايين ريال سعودي إلى نادي الاتفاق، وهي مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال عبدالرحمن العبود إلى الاتحاد.

وأوضحت اللجنة أن القرارين قابلان للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحددت المدة الزمنية لسداد المبالغ 30 يومًا من نهاية الفترة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

كما ألزمت نادي الباطن بأن يدفع اللاعب عبدالمحسن بن فيصل الصبحي مبلغًا قدره مائة ألف ريال إضافة إلى رسوم تقديم الدعوى والمقدرة بـ5آلاف ريال.

وتم إلزام نادي الطائي بدفع 81 ألف ريال للاعب حسن بن عبدالله الحجي إضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال أتعاب محاماة و 5 آلاف رسوم تقديم الدعوى.

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