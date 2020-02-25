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البحرين تعلن إصابة ٤ سعوديات قادمات من إيران بـ "كورونا" والعدد يرتفع لـ ٨

6 حالات جديدة مصابة بالفيروس .. وصلن المنامة قبل قرار تعليق جميع الرحلات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) لمواطنين بحرينيين "رجل وامرأة" و٤ مواطنات سعوديات قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي؛ حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة واجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكّدت إصابتهم بالفيروس؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة هناك أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكّد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فوراً إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قِبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوّهت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فوراً للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا COVID 19، والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأهابت وزارة الصحة البحرينية بكل المواطنين والمقيمين، إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

البحرين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تعلن إصابة ٤ سعوديات قادمات من إيران بـ "كورونا" والعدد يرتفع لـ ٨
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) لمواطنين بحرينيين "رجل وامرأة" و٤ مواطنات سعوديات قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي؛ حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة واجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكّدت إصابتهم بالفيروس؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة هناك أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكّد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فوراً إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قِبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوّهت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فوراً للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا COVID 19، والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأهابت وزارة الصحة البحرينية بكل المواطنين والمقيمين، إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:10 AM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:43 AM

البحرين تعلن إصابة ٤ سعوديات قادمات من إيران بـ "كورونا" والعدد يرتفع لـ ٨

6 حالات جديدة مصابة بالفيروس .. وصلن المنامة قبل قرار تعليق جميع الرحلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) لمواطنين بحرينيين "رجل وامرأة" و٤ مواطنات سعوديات قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي؛ حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة واجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكّدت إصابتهم بالفيروس؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة هناك أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكّد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فوراً إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قِبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوّهت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فوراً للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا COVID 19، والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأهابت وزارة الصحة البحرينية بكل المواطنين والمقيمين، إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

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