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"الفيصل" يُتوِّج الرجاء المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، فريق الرجاء المغربي بكأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه في المباراة النهائية أمام الاتحاد السعودي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4. وسجَّل رباعية الاتحاد كل من رومارينيو (هاتريك)، واللاعب برونو هنريكي، بينما جاءت أهداف الرجاء عن طريق إلياس الحداد ومحمود بنحليب وزكريا الوردي وسفيان رحيمي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل المتوَّج باللقب، التي فاز فيها الرجاء بنتيجة 4-3.

الاتحاد بطولة محمد السادس للأندية الأبطال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يُتوِّج الرجاء المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال
سبق

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، فريق الرجاء المغربي بكأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه في المباراة النهائية أمام الاتحاد السعودي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4. وسجَّل رباعية الاتحاد كل من رومارينيو (هاتريك)، واللاعب برونو هنريكي، بينما جاءت أهداف الرجاء عن طريق إلياس الحداد ومحمود بنحليب وزكريا الوردي وسفيان رحيمي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل المتوَّج باللقب، التي فاز فيها الرجاء بنتيجة 4-3.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
02:09 AM

"الفيصل" يُتوِّج الرجاء المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، فريق الرجاء المغربي بكأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه في المباراة النهائية أمام الاتحاد السعودي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4. وسجَّل رباعية الاتحاد كل من رومارينيو (هاتريك)، واللاعب برونو هنريكي، بينما جاءت أهداف الرجاء عن طريق إلياس الحداد ومحمود بنحليب وزكريا الوردي وسفيان رحيمي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل المتوَّج باللقب، التي فاز فيها الرجاء بنتيجة 4-3.

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