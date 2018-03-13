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بشكل غير مسبوق.. "التشيك" تحظر دخول الأجانب

باستثناء الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة

أعلنت الحكومة التشيكية عن حظر سفر غير مسبوق كرد احترازي على تفشي وباء "كورونا" عالميًا.

ووفق "بي بي سي"، حظرت الدولة دخول جميع الأجانب، باستثناء الأجانب الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة.

وسيكون هناك أيضًا حظر على جميع المواطنين التشيك والمقيمين الأجانب من مغادرة البلاد كجزء من حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا.

التشيك فيروس كورونا الجديد

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بشكل غير مسبوق.. "التشيك" تحظر دخول الأجانب
سبق

أعلنت الحكومة التشيكية عن حظر سفر غير مسبوق كرد احترازي على تفشي وباء "كورونا" عالميًا.

ووفق "بي بي سي"، حظرت الدولة دخول جميع الأجانب، باستثناء الأجانب الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة.

وسيكون هناك أيضًا حظر على جميع المواطنين التشيك والمقيمين الأجانب من مغادرة البلاد كجزء من حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
04:15 PM

بشكل غير مسبوق.. "التشيك" تحظر دخول الأجانب

باستثناء الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,220

أعلنت الحكومة التشيكية عن حظر سفر غير مسبوق كرد احترازي على تفشي وباء "كورونا" عالميًا.

ووفق "بي بي سي"، حظرت الدولة دخول جميع الأجانب، باستثناء الأجانب الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة.

وسيكون هناك أيضًا حظر على جميع المواطنين التشيك والمقيمين الأجانب من مغادرة البلاد كجزء من حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا.

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