وسيكون هناك أيضًا حظر على جميع المواطنين التشيك والمقيمين الأجانب من مغادرة البلاد كجزء من حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا.

ووفق "بي بي سي"، حظرت الدولة دخول جميع الأجانب، باستثناء الأجانب الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة.

أعلنت الحكومة التشيكية عن حظر سفر غير مسبوق كرد احترازي على تفشي وباء "كورونا" عالميًا.

بشكل غير مسبوق.. "التشيك" تحظر دخول الأجانب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-13 أعلنت الحكومة التشيكية عن حظر سفر غير مسبوق كرد احترازي على تفشي وباء "كورونا" عالميًا. ووفق "بي بي سي"، حظرت الدولة دخول جميع الأجانب، باستثناء الأجانب الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة. وسيكون هناك أيضًا حظر على جميع المواطنين التشيك والمقيمين الأجانب من مغادرة البلاد كجزء من حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 04:15 PM

بشكل غير مسبوق.. "التشيك" تحظر دخول الأجانب باستثناء الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة





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أعلنت الحكومة التشيكية عن حظر سفر غير مسبوق كرد احترازي على تفشي وباء "كورونا" عالميًا.

ووفق "بي بي سي"، حظرت الدولة دخول جميع الأجانب، باستثناء الأجانب الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة.

وسيكون هناك أيضًا حظر على جميع المواطنين التشيك والمقيمين الأجانب من مغادرة البلاد كجزء من حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا.