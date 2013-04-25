"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.
وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.
وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.
وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.