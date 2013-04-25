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"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات جازان

مع نشاط في ‏الرياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
12:03 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات جازان

مع نشاط في ‏الرياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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