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السعودي "الضاحي" رئيساً في المنظمة الدولية IRIAS بموسكو

تم اختيار الدكتور إبراهيم بن ضاحي الضاحي من المملكة العربية السعودية رئيساً للاستثمار بالمركز الدولي للشراكة الاستراتيجية وعضواً في المجلس التحليلي الذي يضم مجموعة من العلماء والخبراء في المنظمة الدولية بين الحكومات (IRIAS) في موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية.

وتأسست المنظمة الدولية بين الحكومات في 9 يوليو 1976 وهي منظمة دولية اقتصادية مستقلة لها شراكة وتعاون مع 45 دولة حول العالم، وذات شخصية قانونية دولية تخضع للاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية بودابست عام 1980، ولها امتيازات وحصانة المنظمات الاقتصادية الدولية.

و"الضاحي" عضو في عدد من الغرف التجارية ومجالس الأعمال العربية والأجنبية، وهو مالك ومؤسس شركة رواد الخليج الدولية وشركة مسار ومجموعة الفنار الدولية وشركة بروكرز يوناتيد ليمتيد للوساطة المالية وأكاديمية لندن للتدريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودي "الضاحي" رئيساً في المنظمة الدولية IRIAS بموسكو
سبق

تم اختيار الدكتور إبراهيم بن ضاحي الضاحي من المملكة العربية السعودية رئيساً للاستثمار بالمركز الدولي للشراكة الاستراتيجية وعضواً في المجلس التحليلي الذي يضم مجموعة من العلماء والخبراء في المنظمة الدولية بين الحكومات (IRIAS) في موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية.

وتأسست المنظمة الدولية بين الحكومات في 9 يوليو 1976 وهي منظمة دولية اقتصادية مستقلة لها شراكة وتعاون مع 45 دولة حول العالم، وذات شخصية قانونية دولية تخضع للاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية بودابست عام 1980، ولها امتيازات وحصانة المنظمات الاقتصادية الدولية.

و"الضاحي" عضو في عدد من الغرف التجارية ومجالس الأعمال العربية والأجنبية، وهو مالك ومؤسس شركة رواد الخليج الدولية وشركة مسار ومجموعة الفنار الدولية وشركة بروكرز يوناتيد ليمتيد للوساطة المالية وأكاديمية لندن للتدريب.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:32 PM

السعودي "الضاحي" رئيساً في المنظمة الدولية IRIAS بموسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم اختيار الدكتور إبراهيم بن ضاحي الضاحي من المملكة العربية السعودية رئيساً للاستثمار بالمركز الدولي للشراكة الاستراتيجية وعضواً في المجلس التحليلي الذي يضم مجموعة من العلماء والخبراء في المنظمة الدولية بين الحكومات (IRIAS) في موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية.

وتأسست المنظمة الدولية بين الحكومات في 9 يوليو 1976 وهي منظمة دولية اقتصادية مستقلة لها شراكة وتعاون مع 45 دولة حول العالم، وذات شخصية قانونية دولية تخضع للاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية بودابست عام 1980، ولها امتيازات وحصانة المنظمات الاقتصادية الدولية.

و"الضاحي" عضو في عدد من الغرف التجارية ومجالس الأعمال العربية والأجنبية، وهو مالك ومؤسس شركة رواد الخليج الدولية وشركة مسار ومجموعة الفنار الدولية وشركة بروكرز يوناتيد ليمتيد للوساطة المالية وأكاديمية لندن للتدريب.

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