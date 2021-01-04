النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

ينبع.. جراحة نادرة تُنقذ مواطنًا تَعَرّض لحادث مروري وتهتك بالاثني عشر

أجراها فريق طبي قام باستكشاف البطن وعمل إصلاح أولي للأمعاء وغسيل بروتيني

تَمَكّن فريق طبي جراحي بمستشفى ينبع العام، من إنقاذ حياة مواطن تعرّض لحادث مروري، أسفر عن كدمة قوية بمنطقة البطن، أدت إلى تهتك بالاثني عشر.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي بصحة المدينة المنورة مؤيد أسامة أبو عنق، أن مستشفى ينبع العام استقبل حالة مريض تعرض لكدمة قوية بمنطقة البطن، أدت إلى تهتك بالاثني عشر؛ إثر حادث مروري.. وبفضل من الله، تم استقبال المريض عبر النقل الإسعافي محالًا من قِبَل مستشفى بدر العام، وأدخل مباشرة لقسم الطوارئ وهو يعاني من آلام مبرحة بمنطقة البطن.

وأضاف "أبو عنق" بعد القيام بالفحوصات والأشعة اللازمة تَقَرر إدخال المريض إلى غرفة العمليات، وجرى استكشاف البطن وعمل إصلاح أوليّ للأمعاء بمنطقة الاثني عشر، ومن ثم تم إجراء غسيل بروتيني لمنطقة البطن.

جدير بالذكر أن هذه العملية تُعَد نوعية ودقيقة لندرة الإصابة في جهاز الاثني عشر؛ حيث تُعد من الإصابات الخطيرة والمؤدية إلى الوفاة لو لم يتم تدخل طبي سريع، والمريض -بحمد الله- تَمَاثل للشفاء وهو بصحة جيدة.

وأجرى قسم العمليات بالمستشفى -خلال شهر نوفمبر- عدد 240 عملية جراحية متنوعة تكللت كلها بالنجاح.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ينبع.. جراحة نادرة تُنقذ مواطنًا تَعَرّض لحادث مروري وتهتك بالاثني عشر
سبق

تَمَكّن فريق طبي جراحي بمستشفى ينبع العام، من إنقاذ حياة مواطن تعرّض لحادث مروري، أسفر عن كدمة قوية بمنطقة البطن، أدت إلى تهتك بالاثني عشر.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي بصحة المدينة المنورة مؤيد أسامة أبو عنق، أن مستشفى ينبع العام استقبل حالة مريض تعرض لكدمة قوية بمنطقة البطن، أدت إلى تهتك بالاثني عشر؛ إثر حادث مروري.. وبفضل من الله، تم استقبال المريض عبر النقل الإسعافي محالًا من قِبَل مستشفى بدر العام، وأدخل مباشرة لقسم الطوارئ وهو يعاني من آلام مبرحة بمنطقة البطن.

وأضاف "أبو عنق" بعد القيام بالفحوصات والأشعة اللازمة تَقَرر إدخال المريض إلى غرفة العمليات، وجرى استكشاف البطن وعمل إصلاح أوليّ للأمعاء بمنطقة الاثني عشر، ومن ثم تم إجراء غسيل بروتيني لمنطقة البطن.

جدير بالذكر أن هذه العملية تُعَد نوعية ودقيقة لندرة الإصابة في جهاز الاثني عشر؛ حيث تُعد من الإصابات الخطيرة والمؤدية إلى الوفاة لو لم يتم تدخل طبي سريع، والمريض -بحمد الله- تَمَاثل للشفاء وهو بصحة جيدة.

وأجرى قسم العمليات بالمستشفى -خلال شهر نوفمبر- عدد 240 عملية جراحية متنوعة تكللت كلها بالنجاح.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
01:27 PM

ينبع.. جراحة نادرة تُنقذ مواطنًا تَعَرّض لحادث مروري وتهتك بالاثني عشر

أجراها فريق طبي قام باستكشاف البطن وعمل إصلاح أولي للأمعاء وغسيل بروتيني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
542

تَمَكّن فريق طبي جراحي بمستشفى ينبع العام، من إنقاذ حياة مواطن تعرّض لحادث مروري، أسفر عن كدمة قوية بمنطقة البطن، أدت إلى تهتك بالاثني عشر.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي بصحة المدينة المنورة مؤيد أسامة أبو عنق، أن مستشفى ينبع العام استقبل حالة مريض تعرض لكدمة قوية بمنطقة البطن، أدت إلى تهتك بالاثني عشر؛ إثر حادث مروري.. وبفضل من الله، تم استقبال المريض عبر النقل الإسعافي محالًا من قِبَل مستشفى بدر العام، وأدخل مباشرة لقسم الطوارئ وهو يعاني من آلام مبرحة بمنطقة البطن.

وأضاف "أبو عنق" بعد القيام بالفحوصات والأشعة اللازمة تَقَرر إدخال المريض إلى غرفة العمليات، وجرى استكشاف البطن وعمل إصلاح أوليّ للأمعاء بمنطقة الاثني عشر، ومن ثم تم إجراء غسيل بروتيني لمنطقة البطن.

جدير بالذكر أن هذه العملية تُعَد نوعية ودقيقة لندرة الإصابة في جهاز الاثني عشر؛ حيث تُعد من الإصابات الخطيرة والمؤدية إلى الوفاة لو لم يتم تدخل طبي سريع، والمريض -بحمد الله- تَمَاثل للشفاء وهو بصحة جيدة.

وأجرى قسم العمليات بالمستشفى -خلال شهر نوفمبر- عدد 240 عملية جراحية متنوعة تكللت كلها بالنجاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,863
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,587

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة