سعود الطبية: 75% من مواليد اليوم الوطني إناث

شهد مستشفى النساء والولادة بـمدينة الملك سعود الطبية، قدوم 20 مولوداً ومولودة يوم أمس الأربعاء، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية في "تويتر" أن نسبة الإناث من هؤلاء المواليد بلغت 75%.
شهد مستشفى النساء والولادة بـمدينة الملك سعود الطبية، قدوم 20 مولوداً ومولودة يوم أمس الأربعاء، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية في "تويتر" أن نسبة الإناث من هؤلاء المواليد بلغت 75%.مستشفى النساء والولادة مدينة الملك سعود الطبية
شهد مستشفى النساء والولادة بـمدينة الملك سعود الطبية، قدوم 20 مولوداً ومولودة يوم أمس الأربعاء، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية في "تويتر" أن نسبة الإناث من هؤلاء المواليد بلغت 75%.
شهد مستشفى النساء والولادة بـمدينة الملك سعود الطبية، قدوم 20 مولوداً ومولودة يوم أمس الأربعاء، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية في "تويتر" أن نسبة الإناث من هؤلاء المواليد بلغت 75%.