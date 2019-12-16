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ليس فيلم رعب.. أم وابنتها تتبخران من المنزل وتتركان الأب في "كابوس"

محاولات مضنية للشرطة الأمريكية لحل اللغز الغامض.. لا تفاصيل لا مشتبهين

ليس فيلم رعب؛ ولكنها واقعة حدثت في ولاية تكساس الأمريكية؛ حيث تحاول الشرطة حل لغز الاختفاء الغريب لأم وابنتها البالغة من العمر أسبوعين، منذ الخميس الماضي؛ فيما يتمنى الأب أن يعودا "بأمان".

وقال موقع "فوكس نيوز" الأمريكي: إن الأم "هيدي بروسارد" وابنتها "مارغوت كاري" اختفتا، صباح يوم 12 ديسمبر، من منزلهما بالقرب من ويست ويليام كانون في أوستن؛ حسب ما تقوله الشرطة.

وذكر المحققون أنهم يعتقدون أن الاختفاء حدث من داخل المنزل؛ مشيرين إلى أن سيارة الأم وممتلكاتها لا تزال في المنزل، "ولم تكن هناك أي علامات على وجود خلافات أو مشكلات".

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية" قال الأب "شاين كاري": إنه عَلِم باختفاء زوجته وابنتهما، بعدما تلقى اتصالًا من مدرسة ابنه الأكبر، يخبره أن الأم لم تأتِ لاصطحاب الابن إلى المنزل في نهاية اليوم.

وأضاف: "إنها امرأة رائعة وأنيقة ولطيفة.. واحدة من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق.. إنها مستعدة للقيام بأي شيء من أجل أطفالها".

وختم حديثه بنداء: "إذا رأيتم أي امرأة جميلة تسير مع بنت صغيرة أو داخل سيارة مشبوهة، الرجاء الاتصال في الحال".

ويقول مقربون: إن "بروسارد أم عظيمة"؛ لكن الشرطة لا تمتلك حاليًا على أي تفاصيل أكثر، ولم تعتقل أي مشتبه بهم.

تكساس الأمريكية الشرطة الأمريكية

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ليس فيلم رعب.. أم وابنتها تتبخران من المنزل وتتركان الأب في "كابوس"
سبق

ليس فيلم رعب؛ ولكنها واقعة حدثت في ولاية تكساس الأمريكية؛ حيث تحاول الشرطة حل لغز الاختفاء الغريب لأم وابنتها البالغة من العمر أسبوعين، منذ الخميس الماضي؛ فيما يتمنى الأب أن يعودا "بأمان".

وقال موقع "فوكس نيوز" الأمريكي: إن الأم "هيدي بروسارد" وابنتها "مارغوت كاري" اختفتا، صباح يوم 12 ديسمبر، من منزلهما بالقرب من ويست ويليام كانون في أوستن؛ حسب ما تقوله الشرطة.

وذكر المحققون أنهم يعتقدون أن الاختفاء حدث من داخل المنزل؛ مشيرين إلى أن سيارة الأم وممتلكاتها لا تزال في المنزل، "ولم تكن هناك أي علامات على وجود خلافات أو مشكلات".

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية" قال الأب "شاين كاري": إنه عَلِم باختفاء زوجته وابنتهما، بعدما تلقى اتصالًا من مدرسة ابنه الأكبر، يخبره أن الأم لم تأتِ لاصطحاب الابن إلى المنزل في نهاية اليوم.

وأضاف: "إنها امرأة رائعة وأنيقة ولطيفة.. واحدة من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق.. إنها مستعدة للقيام بأي شيء من أجل أطفالها".

وختم حديثه بنداء: "إذا رأيتم أي امرأة جميلة تسير مع بنت صغيرة أو داخل سيارة مشبوهة، الرجاء الاتصال في الحال".

ويقول مقربون: إن "بروسارد أم عظيمة"؛ لكن الشرطة لا تمتلك حاليًا على أي تفاصيل أكثر، ولم تعتقل أي مشتبه بهم.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
08:44 AM

ليس فيلم رعب.. أم وابنتها تتبخران من المنزل وتتركان الأب في "كابوس"

محاولات مضنية للشرطة الأمريكية لحل اللغز الغامض.. لا تفاصيل لا مشتبهين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ليس فيلم رعب؛ ولكنها واقعة حدثت في ولاية تكساس الأمريكية؛ حيث تحاول الشرطة حل لغز الاختفاء الغريب لأم وابنتها البالغة من العمر أسبوعين، منذ الخميس الماضي؛ فيما يتمنى الأب أن يعودا "بأمان".

وقال موقع "فوكس نيوز" الأمريكي: إن الأم "هيدي بروسارد" وابنتها "مارغوت كاري" اختفتا، صباح يوم 12 ديسمبر، من منزلهما بالقرب من ويست ويليام كانون في أوستن؛ حسب ما تقوله الشرطة.

وذكر المحققون أنهم يعتقدون أن الاختفاء حدث من داخل المنزل؛ مشيرين إلى أن سيارة الأم وممتلكاتها لا تزال في المنزل، "ولم تكن هناك أي علامات على وجود خلافات أو مشكلات".

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية" قال الأب "شاين كاري": إنه عَلِم باختفاء زوجته وابنتهما، بعدما تلقى اتصالًا من مدرسة ابنه الأكبر، يخبره أن الأم لم تأتِ لاصطحاب الابن إلى المنزل في نهاية اليوم.

وأضاف: "إنها امرأة رائعة وأنيقة ولطيفة.. واحدة من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق.. إنها مستعدة للقيام بأي شيء من أجل أطفالها".

وختم حديثه بنداء: "إذا رأيتم أي امرأة جميلة تسير مع بنت صغيرة أو داخل سيارة مشبوهة، الرجاء الاتصال في الحال".

ويقول مقربون: إن "بروسارد أم عظيمة"؛ لكن الشرطة لا تمتلك حاليًا على أي تفاصيل أكثر، ولم تعتقل أي مشتبه بهم.

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