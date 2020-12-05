النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية تبدأ يومها بأمطار صباحية "متوسطة إلى غزيرة"

الأرصاد توقعت استمرارها اليوم "مصحوبة برياح نشطة"

هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية شملت مُدن الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة، بينها الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية تبدأ يومها بأمطار صباحية "متوسطة إلى غزيرة"
سبق

هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية شملت مُدن الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة، بينها الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
11:02 AM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
01:27 PM

الشرقية تبدأ يومها بأمطار صباحية "متوسطة إلى غزيرة"

الأرصاد توقعت استمرارها اليوم "مصحوبة برياح نشطة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,567

هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية شملت مُدن الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة، بينها الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,337
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,391
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,783

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة