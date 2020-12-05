وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة، بينها الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية شملت مُدن الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل.

الشرقية تبدأ يومها بأمطار صباحية "متوسطة إلى غزيرة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-05 هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية شملت مُدن الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل. وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة، بينها الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 11:02 AM

اخر تعديل 05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 01:27 PM

الشرقية تبدأ يومها بأمطار صباحية "متوسطة إلى غزيرة" الأرصاد توقعت استمرارها اليوم "مصحوبة برياح نشطة"





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هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية شملت مُدن الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة، بينها الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.