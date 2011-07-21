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زيادة مفاجأة في المخزونات الأمريكية تدفع بأسعار النفط للتراجع

برنت انخفض بحوالي 0.4% إلى 69 دولاراً بعد صعوده أمس

تراجعت أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية، بينما يزن المستثمرون تأثير الانتشار السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا على الطلب.

وانخفض خام برنت بحوالي 0.4% إلى 69 دولاراً، مستأنفاً التراجع بعد صعوده يوم أمس الثلاثاء، في وقت أبلغ معهد البترول الأميركي عن زيادة قدرها 806 آلاف برميل في مخزونات الخام الأميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأرقام.

وستكون هذه الزيادة الأولى منذ مايو، إذا تم تأكيد ذلك من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لكن قبل هذا الإصدار الرسمي، أظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن مراقبي السوق يتوقعون انخفاضاً آخر.

وجاءت خسائر النفط الخام اليوم الأربعاء بحسب رويترز، وسط ضعف واسع النطاق عبر السلع، مع تراجع البنزين والنحاس وخام الحديد أيضاً. وقد ارتفع الدولار، مما قلل من جاذبية المواد الخام المسعرة بالعملة الأميركية.

وتراجع النفط الخام منذ أن سجل أعلى مستوى له منذ 2014 في وقت سابق من هذا الشهر، مع تفشي متغير دلتا في أجزاء من آسيا وأيضاً الولايات المتحدة وأوروبا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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زيادة مفاجأة في المخزونات الأمريكية تدفع بأسعار النفط للتراجع
سبق

تراجعت أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية، بينما يزن المستثمرون تأثير الانتشار السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا على الطلب.

وانخفض خام برنت بحوالي 0.4% إلى 69 دولاراً، مستأنفاً التراجع بعد صعوده يوم أمس الثلاثاء، في وقت أبلغ معهد البترول الأميركي عن زيادة قدرها 806 آلاف برميل في مخزونات الخام الأميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأرقام.

وستكون هذه الزيادة الأولى منذ مايو، إذا تم تأكيد ذلك من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لكن قبل هذا الإصدار الرسمي، أظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن مراقبي السوق يتوقعون انخفاضاً آخر.

وجاءت خسائر النفط الخام اليوم الأربعاء بحسب رويترز، وسط ضعف واسع النطاق عبر السلع، مع تراجع البنزين والنحاس وخام الحديد أيضاً. وقد ارتفع الدولار، مما قلل من جاذبية المواد الخام المسعرة بالعملة الأميركية.

وتراجع النفط الخام منذ أن سجل أعلى مستوى له منذ 2014 في وقت سابق من هذا الشهر، مع تفشي متغير دلتا في أجزاء من آسيا وأيضاً الولايات المتحدة وأوروبا.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
10:41 AM

زيادة مفاجأة في المخزونات الأمريكية تدفع بأسعار النفط للتراجع

برنت انخفض بحوالي 0.4% إلى 69 دولاراً بعد صعوده أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية، بينما يزن المستثمرون تأثير الانتشار السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا على الطلب.

وانخفض خام برنت بحوالي 0.4% إلى 69 دولاراً، مستأنفاً التراجع بعد صعوده يوم أمس الثلاثاء، في وقت أبلغ معهد البترول الأميركي عن زيادة قدرها 806 آلاف برميل في مخزونات الخام الأميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأرقام.

وستكون هذه الزيادة الأولى منذ مايو، إذا تم تأكيد ذلك من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لكن قبل هذا الإصدار الرسمي، أظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن مراقبي السوق يتوقعون انخفاضاً آخر.

وجاءت خسائر النفط الخام اليوم الأربعاء بحسب رويترز، وسط ضعف واسع النطاق عبر السلع، مع تراجع البنزين والنحاس وخام الحديد أيضاً. وقد ارتفع الدولار، مما قلل من جاذبية المواد الخام المسعرة بالعملة الأميركية.

وتراجع النفط الخام منذ أن سجل أعلى مستوى له منذ 2014 في وقت سابق من هذا الشهر، مع تفشي متغير دلتا في أجزاء من آسيا وأيضاً الولايات المتحدة وأوروبا.

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