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"الصحة" تبدأ بتشغيل مركز تقديم لقاح كورونا بحفر الباطن

يديرها نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة.. بمقر الجامعة

بدأت "صحة حفر الباطن" اليوم، بتشغيل مركز لتقديم لقاحات كورونا "كوفيد-19"، تم تجهيزه بـ20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة؛ وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.

وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق "صحتي"؛ وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأكدت "صحة حفر الباطن" على جميع المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي"؛ للحصول على اللقاح الآمن والفعال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تبدأ بتشغيل مركز تقديم لقاح كورونا بحفر الباطن
سبق

بدأت "صحة حفر الباطن" اليوم، بتشغيل مركز لتقديم لقاحات كورونا "كوفيد-19"، تم تجهيزه بـ20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة؛ وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.

وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق "صحتي"؛ وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأكدت "صحة حفر الباطن" على جميع المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي"؛ للحصول على اللقاح الآمن والفعال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
09:48 AM
اخر تعديل
25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
12:45 PM

"الصحة" تبدأ بتشغيل مركز تقديم لقاح كورونا بحفر الباطن

يديرها نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة.. بمقر الجامعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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بدأت "صحة حفر الباطن" اليوم، بتشغيل مركز لتقديم لقاحات كورونا "كوفيد-19"، تم تجهيزه بـ20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة؛ وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.

وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق "صحتي"؛ وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأكدت "صحة حفر الباطن" على جميع المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي"؛ للحصول على اللقاح الآمن والفعال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

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