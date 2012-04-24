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"يحيى أبوطالب" يُرزق بـ"جنة" في رمضان

بفضل من الله، رُزق الشاب "يحيى بن حسن أبوطالب"، أحد منسوبي فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، بابنة اتفق وحرمه على تسميتها "جنة".

جعلها الله من مواليد السعادة، وأقر بها أعين والديها، نسأل الله - سبحانه وتعالى- أن تكون من حفظة كتابه الكريم.

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"يحيى أبوطالب" يُرزق بـ"جنة" في رمضان
سبق

بفضل من الله، رُزق الشاب "يحيى بن حسن أبوطالب"، أحد منسوبي فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، بابنة اتفق وحرمه على تسميتها "جنة".

جعلها الله من مواليد السعادة، وأقر بها أعين والديها، نسأل الله - سبحانه وتعالى- أن تكون من حفظة كتابه الكريم.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
10:21 PM

"يحيى أبوطالب" يُرزق بـ"جنة" في رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بفضل من الله، رُزق الشاب "يحيى بن حسن أبوطالب"، أحد منسوبي فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، بابنة اتفق وحرمه على تسميتها "جنة".

جعلها الله من مواليد السعادة، وأقر بها أعين والديها، نسأل الله - سبحانه وتعالى- أن تكون من حفظة كتابه الكريم.

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