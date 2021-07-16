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وكالة الشؤون الخدمية النسائية بالحرمين تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

سخرت جميع الإمكانات والطاقات وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية

تستعد الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بشؤون الحرمين لاستقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، حيث سخرت الوكالة جميع الإمكانات والطاقات البشرية لاستقبالهم أحسن استقبال وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال ضيوف الرحمن من قبل الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى ضوئها تم وضع برامج خاصة لاستقبال الوفود النسائية للترحيب بهن وتوجيههن للمسارات المحددة لهن.

وأكدت أنه سيتم رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن حيث تم تدريب وتأهيل منسوبات الرئاسة والبالغ عددهن (٢٥٥) موظفة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وذلك عن طريق عدد من البرامج والبالغ عددها أكثر من (٣٠) برنامجاً متخصصاً، كذلك تم تقديم سلسلة من البرامج للعمالة النسائية بالحرم المكي الشريف والبالغ عددهن أكثر من (٥٥٠) عاملة يقمن بعمليات الغسل والتنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم، وفريق متخصص للصيانة داخل المرافق النسائية.

وأبانت بأنه تم اعتماد عدد من البرامج لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملات والموظفات في ظل جائحة كورونا وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كذلك برامج لتوعيتهن وتثقيفهن بالطرق الصحيحة للحوار والتعامل مع قاصدات بيت الله الحرام.

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وكالة الشؤون الخدمية النسائية بالحرمين تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن
سبق

تستعد الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بشؤون الحرمين لاستقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، حيث سخرت الوكالة جميع الإمكانات والطاقات البشرية لاستقبالهم أحسن استقبال وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال ضيوف الرحمن من قبل الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى ضوئها تم وضع برامج خاصة لاستقبال الوفود النسائية للترحيب بهن وتوجيههن للمسارات المحددة لهن.

وأكدت أنه سيتم رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن حيث تم تدريب وتأهيل منسوبات الرئاسة والبالغ عددهن (٢٥٥) موظفة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وذلك عن طريق عدد من البرامج والبالغ عددها أكثر من (٣٠) برنامجاً متخصصاً، كذلك تم تقديم سلسلة من البرامج للعمالة النسائية بالحرم المكي الشريف والبالغ عددهن أكثر من (٥٥٠) عاملة يقمن بعمليات الغسل والتنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم، وفريق متخصص للصيانة داخل المرافق النسائية.

وأبانت بأنه تم اعتماد عدد من البرامج لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملات والموظفات في ظل جائحة كورونا وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كذلك برامج لتوعيتهن وتثقيفهن بالطرق الصحيحة للحوار والتعامل مع قاصدات بيت الله الحرام.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
08:30 PM

وكالة الشؤون الخدمية النسائية بالحرمين تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

سخرت جميع الإمكانات والطاقات وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تستعد الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بشؤون الحرمين لاستقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، حيث سخرت الوكالة جميع الإمكانات والطاقات البشرية لاستقبالهم أحسن استقبال وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال ضيوف الرحمن من قبل الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى ضوئها تم وضع برامج خاصة لاستقبال الوفود النسائية للترحيب بهن وتوجيههن للمسارات المحددة لهن.

وأكدت أنه سيتم رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن حيث تم تدريب وتأهيل منسوبات الرئاسة والبالغ عددهن (٢٥٥) موظفة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وذلك عن طريق عدد من البرامج والبالغ عددها أكثر من (٣٠) برنامجاً متخصصاً، كذلك تم تقديم سلسلة من البرامج للعمالة النسائية بالحرم المكي الشريف والبالغ عددهن أكثر من (٥٥٠) عاملة يقمن بعمليات الغسل والتنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم، وفريق متخصص للصيانة داخل المرافق النسائية.

وأبانت بأنه تم اعتماد عدد من البرامج لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملات والموظفات في ظل جائحة كورونا وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كذلك برامج لتوعيتهن وتثقيفهن بالطرق الصحيحة للحوار والتعامل مع قاصدات بيت الله الحرام.

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