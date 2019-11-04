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تدوير عدد من رؤساء البلديات في عسير.. تعرَّف على الأسماء

بقرار أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف قرارًا بتدوير عدد من رؤساء بلديات منطقة عسير. وشمل القرار ما يأتي:

- يُنهى تكليف المهندس سلمان بن حسين جابر الفيفي بالقيام بعمل رئيس بلدية النماص، وتكليفه بالعمل بالأمانة.

- يُنهى تكليف الموظف بندر بن محمد سالم الشهراني بالقيام بعمل رئيس بلدية صمخ، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة (۳۰) يومًا على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس عبدالله بن عايض دلبوح بالقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن، ويُنتدب للقيام بعمل رئيس بلدية النماص لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس محمد بن مرزن علي آل مبشر بالقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بارق لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس أحمد بن عوض بن محمد البارقي بالقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بارق، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس نايف بن علي عبدالله الغامدي بالقيام بعمل رئيس بلدية الفرشة، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- تكليف أمين منطقة عسير بتكليف رئيس لكل من (بلدية النقيع، وبلدية الفرشة)، وفق ما تتضمنه الفقرة الثامنة من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات.

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تدوير عدد من رؤساء البلديات في عسير.. تعرَّف على الأسماء
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف قرارًا بتدوير عدد من رؤساء بلديات منطقة عسير. وشمل القرار ما يأتي:

- يُنهى تكليف المهندس سلمان بن حسين جابر الفيفي بالقيام بعمل رئيس بلدية النماص، وتكليفه بالعمل بالأمانة.

- يُنهى تكليف الموظف بندر بن محمد سالم الشهراني بالقيام بعمل رئيس بلدية صمخ، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة (۳۰) يومًا على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس عبدالله بن عايض دلبوح بالقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن، ويُنتدب للقيام بعمل رئيس بلدية النماص لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس محمد بن مرزن علي آل مبشر بالقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بارق لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس أحمد بن عوض بن محمد البارقي بالقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بارق، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس نايف بن علي عبدالله الغامدي بالقيام بعمل رئيس بلدية الفرشة، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- تكليف أمين منطقة عسير بتكليف رئيس لكل من (بلدية النقيع، وبلدية الفرشة)، وفق ما تتضمنه الفقرة الثامنة من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
01:34 AM

تدوير عدد من رؤساء البلديات في عسير.. تعرَّف على الأسماء

بقرار أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف قرارًا بتدوير عدد من رؤساء بلديات منطقة عسير. وشمل القرار ما يأتي:

- يُنهى تكليف المهندس سلمان بن حسين جابر الفيفي بالقيام بعمل رئيس بلدية النماص، وتكليفه بالعمل بالأمانة.

- يُنهى تكليف الموظف بندر بن محمد سالم الشهراني بالقيام بعمل رئيس بلدية صمخ، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة (۳۰) يومًا على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس عبدالله بن عايض دلبوح بالقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن، ويُنتدب للقيام بعمل رئيس بلدية النماص لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس محمد بن مرزن علي آل مبشر بالقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بارق لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس أحمد بن عوض بن محمد البارقي بالقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بارق، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية محافظة بلقرن لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- يُنهى تكليف المهندس نايف بن علي عبدالله الغامدي بالقيام بعمل رئيس بلدية الفرشة، وينتدب للقيام بعمل رئيس بلدية بحر أبو سكينة لمدة (۳۰) يومًا، على أن يستمر بالتكليف بعد نهاية الانتداب.

- تكليف أمين منطقة عسير بتكليف رئيس لكل من (بلدية النقيع، وبلدية الفرشة)، وفق ما تتضمنه الفقرة الثامنة من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات.

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