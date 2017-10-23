النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نصرة للعبدية والجوبة.. "التحالف" يكثف غاراته ويُسقط 1300 حوثي

عمليات لفك حصار الأهالي الجائر دمرت 16 آلية عسكرية للميليشيات

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وقتل خلال الأيام الماضية 1370 حوثيًّا في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف نصرة لأهالي العبدية الذين يعانون من سوء التغذية وحرم 35 ألفًا منهم من الغذاء والدواء وذلك بسبب الحصار الجائر التي تفرضه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين بالعبدية بمأرب.

وأشار التحالف إلى أن كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

وأوضح: "نفذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة"، مضيفاً أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (92) عنصراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نصرة للعبدية والجوبة.. "التحالف" يكثف غاراته ويُسقط 1300 حوثي
سبق

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وقتل خلال الأيام الماضية 1370 حوثيًّا في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف نصرة لأهالي العبدية الذين يعانون من سوء التغذية وحرم 35 ألفًا منهم من الغذاء والدواء وذلك بسبب الحصار الجائر التي تفرضه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين بالعبدية بمأرب.

وأشار التحالف إلى أن كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

وأوضح: "نفذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة"، مضيفاً أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (92) عنصراً.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
05:58 PM

نصرة للعبدية والجوبة.. "التحالف" يكثف غاراته ويُسقط 1300 حوثي

عمليات لفك حصار الأهالي الجائر دمرت 16 آلية عسكرية للميليشيات

A A A
فهد كاملي - جازان
4
9,799

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وقتل خلال الأيام الماضية 1370 حوثيًّا في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف نصرة لأهالي العبدية الذين يعانون من سوء التغذية وحرم 35 ألفًا منهم من الغذاء والدواء وذلك بسبب الحصار الجائر التي تفرضه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين بالعبدية بمأرب.

وأشار التحالف إلى أن كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

وأوضح: "نفذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة"، مضيفاً أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (92) عنصراً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,386
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,087

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة