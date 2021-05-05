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خادم الحرمين يتوجَّه بالحمد لله على فضله على جميع المسلمين بأرجاء المعمورة بإدراك العشر الأواخر من رمضان

سأل المولى أن يتقبَّل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.. ومن المعتمرين نسكهم وسائر عباداتهم

توجَّه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله -عز وجل- على مَنِّه وفضله على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة بإدراك العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلاً المولى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ومن المعتمرين نُسكهم وسائر عباداتهم.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

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خادم الحرمين يتوجَّه بالحمد لله على فضله على جميع المسلمين بأرجاء المعمورة بإدراك العشر الأواخر من رمضان
سبق

توجَّه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله -عز وجل- على مَنِّه وفضله على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة بإدراك العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلاً المولى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ومن المعتمرين نُسكهم وسائر عباداتهم.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
12:06 AM
اخر تعديل
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:40 AM

خادم الحرمين يتوجَّه بالحمد لله على فضله على جميع المسلمين بأرجاء المعمورة بإدراك العشر الأواخر من رمضان

سأل المولى أن يتقبَّل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.. ومن المعتمرين نسكهم وسائر عباداتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,122

توجَّه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله -عز وجل- على مَنِّه وفضله على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة بإدراك العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلاً المولى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ومن المعتمرين نُسكهم وسائر عباداتهم.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

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