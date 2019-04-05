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يومان على بدء الرصد الآلي لـ"ربط الحزام" و"الهاتف" في نجران

تطبيق المخالفة انطلق من الرياض وجدة والدمام ثم بقية المناطق

أعلن المرور السعودي، اليوم، عن قرب الرصد الآلي لحزام الأمان واستخدام الهاتف في منطقة نجران.

وكتب المرور عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بقي يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفتيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة نجران".

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت بتاريخ 17/ 6/ 1439هـ، تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في مدن الرياض وجدة والدمام، ثم بدأت بالتطبيق في كل مناطق السعودية.

وستشمل مخالفات عدم ربط حزام الأمان، جميعَ ركاب المقاعد الأمامية في السيارات؛ حيث سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو الأشخاص المفوضين بقيادتها، وإشعارهم عنها برسائل نصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يومان على بدء الرصد الآلي لـ"ربط الحزام" و"الهاتف" في نجران
سبق

أعلن المرور السعودي، اليوم، عن قرب الرصد الآلي لحزام الأمان واستخدام الهاتف في منطقة نجران.

وكتب المرور عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بقي يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفتيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة نجران".

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت بتاريخ 17/ 6/ 1439هـ، تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في مدن الرياض وجدة والدمام، ثم بدأت بالتطبيق في كل مناطق السعودية.

وستشمل مخالفات عدم ربط حزام الأمان، جميعَ ركاب المقاعد الأمامية في السيارات؛ حيث سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو الأشخاص المفوضين بقيادتها، وإشعارهم عنها برسائل نصية.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
03:38 PM

يومان على بدء الرصد الآلي لـ"ربط الحزام" و"الهاتف" في نجران

تطبيق المخالفة انطلق من الرياض وجدة والدمام ثم بقية المناطق

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هادي آل كليب - نجران
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أعلن المرور السعودي، اليوم، عن قرب الرصد الآلي لحزام الأمان واستخدام الهاتف في منطقة نجران.

وكتب المرور عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بقي يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفتيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة نجران".

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت بتاريخ 17/ 6/ 1439هـ، تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في مدن الرياض وجدة والدمام، ثم بدأت بالتطبيق في كل مناطق السعودية.

وستشمل مخالفات عدم ربط حزام الأمان، جميعَ ركاب المقاعد الأمامية في السيارات؛ حيث سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو الأشخاص المفوضين بقيادتها، وإشعارهم عنها برسائل نصية.

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