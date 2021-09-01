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"الأمن البيئي" يوقف 5 مخالفين أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة

حثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي "5" مخالفين لنظام البيئة، وهم "4" مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة في منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى "3000" ريال.

وحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" يوقف 5 مخالفين أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي "5" مخالفين لنظام البيئة، وهم "4" مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة في منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى "3000" ريال.

وحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
07:11 PM

"الأمن البيئي" يوقف 5 مخالفين أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة

حثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي "5" مخالفين لنظام البيئة، وهم "4" مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة في منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى "3000" ريال.

وحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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