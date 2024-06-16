مبكراً.. "التعليم" تقف على التجهيزات المدرسية استعداداً للعام الجديد

جهزت 168 مبنى مدرسياً جديداً بالأثاث

تواصل وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون المدرسية استعداداتها المبكرة للعام الدراسي 1442هـ من خلال وقوفها الميداني على المباني الجديدة، ومستلزمات المدارس وصيانتها في جميع مناطق المملكة؛ مما يضمن بداية جادة للطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي.

وجهزت الوزارة 168 مبنى مدرسياً جديداً بالأثاث، بينما يجري العمل على إنهاء تجهيز وتأثيث 28 مبنى جديداً و42 مبنى من النماذج الحديثة بالرياض، وتأثيثها بالمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب حصر المدارس للتوريد مباشرة، ويشمل ذلك التركيب والتشغيل للمختبرات المدرسية وغرف المعلمين بالتنسيق مع إدارات التعليم في عملية التسلّم.

وسبق أن تم التعميم من قبل الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية بوكالة الوزارة للشؤون المدرسية لإدارات التعليم للاستفادة مما هو متوفر بالمستودعات بجميع أنواعها؛ مما يعزز من كفاءة الإنفاق، إلى جانب الاستفادة من عمليات المناقلات بين المدارس بما يحقق جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، كما تم توزيع بند المستلزمات التعليمية على جميع الإدارات لتأمين الاحتياج الضروري من مقاعد وطاولات وسبورات البورسلان وغيرها.

ووصل إجمالي المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول 612 مقرراً، وستكون بمتناول جميع الطلاب منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ، كما تم الانتهاء من تجهيز المختبرات الافتراضية للمواد العلمية (كيمياء-فيزياء) لتكون بمتناول كل طالب ومعلم وكل طالبة ومعلمة منذ بداية العام الدراسي متماشية مع المناهج الدراسية؛ مما يحقق تعلمًا أفضل من خلال تنفيذ التجارب العلمية.