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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع للطب الإشعاعي في "التخصصي"

يهدف لتبادل الخبرات تحت شعار "تطبيقات سريرية وتقنيات مبتكَرَة"

افتتح اليوم كبير الموظفين بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور صالح بن محمد المفدى، نيابة عن المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن أبراهيم الفياض؛ المؤتمر الدولي للطب الإشعاعي في دورته السابعة، تحتَ شعار "تطبيقاتٌ سريريةٌ وتقنياتٌ مبتكَرَة".

وحضر افتتاح المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الفيصل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجمعية السعودية بتقنية الأشعة الطبية، وكيل جامعة الفيصل للشؤون الإدارية والمالية وعميد كلية الطب الدكتور خالد بن مناع القطان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور بلال مفتاح.

وألقى "المفدى" كلمةً نيابة عن "الفياض"، أكد فيها على الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها وهي التقاء الأطباء والعلماء وغيرهم من المهنيين الصحيين بهدف تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة في مجال الطب الإشعاعي كما يهدف إلى خلق بيئة لتشجيع العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي.

وقال "المفدى": هذا المنهج مع المبادرات المستمرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يلتقي في تعزيز وتطوير ممارسي الرعاية الصحية مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي مما يمكن هؤلاء الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى.

وأضاف: يتزامنُ مؤتمرُ هذا العامِ مع افتتاحِ عددٍ من البرامجِ والمبادراتِ التي تتماشى مع شعارِ المؤتمر: "تطبيقاتٌ سريريةٌ وتقنياتٌ مبتكَرَة"، ومنها، أحدثُ أجهزةِ العلاجِ الإشعاعيِّ للأورام، ومنها أجهزةُ محاكاةِ وتخطيطِ وترتيبِ العلاجِ الإشعاعيِّ؛ وتتضمّنُ جهازَ المحاكاةِ بالرّنينِ المغناطيسي (Radiotherapy MRI Simulator)، وجهازَ المحاكاةِ بتقنيةِ البوزيترون (Radiotherapy PET/CT Simulator). ويُعَدُّ المستشفى أوّلَ مركزٍ يُوفِّرُ هذه التقنياتِ في المنطقة، بالإضافةِ إلى أحدثِ ما وفَّرَتهُ التقنيةُ من أجهزةٍ في مجالِ المعالجةِ الإشعاعيةِ للأورام (مثلَ تقنياتِ "التوموثربي" والمعجّلاتِ الخطّيّة).

ويعد المؤتمر في نسختِهِ السابعةِ (والأولى افتراضيًّا) الأكبرَ على مستوى المنطقةِ في مجالِ الطبِّ الإشعاعي، ومن حيثُ تعدُّدُ أوجهِ الاهتماماتِ والمحاورِ وحلقاتِ التعليمِ الطبيِّ المستمر وورش العمل والندوات في مجال استخدامات الأشعة في المجال العلاجي والتشخيصي وطرق الحماية منها، وذلك بمشاركة محاضرين دوليين وأكثر من (200) متحدث وأكثر من (30) ورشة عمل و (10) مسارات علمية متخصصة وهي الأشعة التشخيصية والتداخلية، الفيزياء الطبية، الطب النووي، علاج الأورام الإشعاعي، الحماية من الإشعاع، إدارة الطوارئ الإشعاعية، الهندسة الطبية، تقنية الأشعّة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، إدارة التغيير في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، العلاج الإشعاعي والتعليم الطبي الإشعاعي.

ويستهدف المؤتمر العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، العلاج الإشعاعي، الفيزياء الطبية، الطب النووي، الهندسة الطبية، قياس الجرعات، طب القلب التداخلي، العلوم السريرية، جراحة المخ والأعصاب، علوم الأورام، التمريض، إضافة إلى التقنيين، والطلاب، والشركات المهتمة واعتمدته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع للطب الإشعاعي في "التخصصي"
سبق

افتتح اليوم كبير الموظفين بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور صالح بن محمد المفدى، نيابة عن المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن أبراهيم الفياض؛ المؤتمر الدولي للطب الإشعاعي في دورته السابعة، تحتَ شعار "تطبيقاتٌ سريريةٌ وتقنياتٌ مبتكَرَة".

وحضر افتتاح المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الفيصل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجمعية السعودية بتقنية الأشعة الطبية، وكيل جامعة الفيصل للشؤون الإدارية والمالية وعميد كلية الطب الدكتور خالد بن مناع القطان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور بلال مفتاح.

وألقى "المفدى" كلمةً نيابة عن "الفياض"، أكد فيها على الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها وهي التقاء الأطباء والعلماء وغيرهم من المهنيين الصحيين بهدف تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة في مجال الطب الإشعاعي كما يهدف إلى خلق بيئة لتشجيع العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي.

وقال "المفدى": هذا المنهج مع المبادرات المستمرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يلتقي في تعزيز وتطوير ممارسي الرعاية الصحية مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي مما يمكن هؤلاء الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى.

وأضاف: يتزامنُ مؤتمرُ هذا العامِ مع افتتاحِ عددٍ من البرامجِ والمبادراتِ التي تتماشى مع شعارِ المؤتمر: "تطبيقاتٌ سريريةٌ وتقنياتٌ مبتكَرَة"، ومنها، أحدثُ أجهزةِ العلاجِ الإشعاعيِّ للأورام، ومنها أجهزةُ محاكاةِ وتخطيطِ وترتيبِ العلاجِ الإشعاعيِّ؛ وتتضمّنُ جهازَ المحاكاةِ بالرّنينِ المغناطيسي (Radiotherapy MRI Simulator)، وجهازَ المحاكاةِ بتقنيةِ البوزيترون (Radiotherapy PET/CT Simulator). ويُعَدُّ المستشفى أوّلَ مركزٍ يُوفِّرُ هذه التقنياتِ في المنطقة، بالإضافةِ إلى أحدثِ ما وفَّرَتهُ التقنيةُ من أجهزةٍ في مجالِ المعالجةِ الإشعاعيةِ للأورام (مثلَ تقنياتِ "التوموثربي" والمعجّلاتِ الخطّيّة).

ويعد المؤتمر في نسختِهِ السابعةِ (والأولى افتراضيًّا) الأكبرَ على مستوى المنطقةِ في مجالِ الطبِّ الإشعاعي، ومن حيثُ تعدُّدُ أوجهِ الاهتماماتِ والمحاورِ وحلقاتِ التعليمِ الطبيِّ المستمر وورش العمل والندوات في مجال استخدامات الأشعة في المجال العلاجي والتشخيصي وطرق الحماية منها، وذلك بمشاركة محاضرين دوليين وأكثر من (200) متحدث وأكثر من (30) ورشة عمل و (10) مسارات علمية متخصصة وهي الأشعة التشخيصية والتداخلية، الفيزياء الطبية، الطب النووي، علاج الأورام الإشعاعي، الحماية من الإشعاع، إدارة الطوارئ الإشعاعية، الهندسة الطبية، تقنية الأشعّة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، إدارة التغيير في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، العلاج الإشعاعي والتعليم الطبي الإشعاعي.

ويستهدف المؤتمر العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، العلاج الإشعاعي، الفيزياء الطبية، الطب النووي، الهندسة الطبية، قياس الجرعات، طب القلب التداخلي، العلوم السريرية، جراحة المخ والأعصاب، علوم الأورام، التمريض، إضافة إلى التقنيين، والطلاب، والشركات المهتمة واعتمدته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
03:13 PM

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع للطب الإشعاعي في "التخصصي"

يهدف لتبادل الخبرات تحت شعار "تطبيقات سريرية وتقنيات مبتكَرَة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح اليوم كبير الموظفين بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور صالح بن محمد المفدى، نيابة عن المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن أبراهيم الفياض؛ المؤتمر الدولي للطب الإشعاعي في دورته السابعة، تحتَ شعار "تطبيقاتٌ سريريةٌ وتقنياتٌ مبتكَرَة".

وحضر افتتاح المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الفيصل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجمعية السعودية بتقنية الأشعة الطبية، وكيل جامعة الفيصل للشؤون الإدارية والمالية وعميد كلية الطب الدكتور خالد بن مناع القطان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور بلال مفتاح.

وألقى "المفدى" كلمةً نيابة عن "الفياض"، أكد فيها على الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها وهي التقاء الأطباء والعلماء وغيرهم من المهنيين الصحيين بهدف تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة في مجال الطب الإشعاعي كما يهدف إلى خلق بيئة لتشجيع العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي.

وقال "المفدى": هذا المنهج مع المبادرات المستمرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يلتقي في تعزيز وتطوير ممارسي الرعاية الصحية مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي مما يمكن هؤلاء الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى.

وأضاف: يتزامنُ مؤتمرُ هذا العامِ مع افتتاحِ عددٍ من البرامجِ والمبادراتِ التي تتماشى مع شعارِ المؤتمر: "تطبيقاتٌ سريريةٌ وتقنياتٌ مبتكَرَة"، ومنها، أحدثُ أجهزةِ العلاجِ الإشعاعيِّ للأورام، ومنها أجهزةُ محاكاةِ وتخطيطِ وترتيبِ العلاجِ الإشعاعيِّ؛ وتتضمّنُ جهازَ المحاكاةِ بالرّنينِ المغناطيسي (Radiotherapy MRI Simulator)، وجهازَ المحاكاةِ بتقنيةِ البوزيترون (Radiotherapy PET/CT Simulator). ويُعَدُّ المستشفى أوّلَ مركزٍ يُوفِّرُ هذه التقنياتِ في المنطقة، بالإضافةِ إلى أحدثِ ما وفَّرَتهُ التقنيةُ من أجهزةٍ في مجالِ المعالجةِ الإشعاعيةِ للأورام (مثلَ تقنياتِ "التوموثربي" والمعجّلاتِ الخطّيّة).

ويعد المؤتمر في نسختِهِ السابعةِ (والأولى افتراضيًّا) الأكبرَ على مستوى المنطقةِ في مجالِ الطبِّ الإشعاعي، ومن حيثُ تعدُّدُ أوجهِ الاهتماماتِ والمحاورِ وحلقاتِ التعليمِ الطبيِّ المستمر وورش العمل والندوات في مجال استخدامات الأشعة في المجال العلاجي والتشخيصي وطرق الحماية منها، وذلك بمشاركة محاضرين دوليين وأكثر من (200) متحدث وأكثر من (30) ورشة عمل و (10) مسارات علمية متخصصة وهي الأشعة التشخيصية والتداخلية، الفيزياء الطبية، الطب النووي، علاج الأورام الإشعاعي، الحماية من الإشعاع، إدارة الطوارئ الإشعاعية، الهندسة الطبية، تقنية الأشعّة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، إدارة التغيير في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، العلاج الإشعاعي والتعليم الطبي الإشعاعي.

ويستهدف المؤتمر العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، العلاج الإشعاعي، الفيزياء الطبية، الطب النووي، الهندسة الطبية، قياس الجرعات، طب القلب التداخلي، العلوم السريرية، جراحة المخ والأعصاب، علوم الأورام، التمريض، إضافة إلى التقنيين، والطلاب، والشركات المهتمة واعتمدته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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