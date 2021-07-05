وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية، بدءًا من يوم الجمعة 09-07-2021م.

نوّهت إدارة مرور منطقة الرياض بأنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة في المنطقة ما بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق "أبو بكر الصديق".

"مرور الرياض" ينوّه: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة ذياب الشمري سبق 2021-07-05 نوّهت إدارة مرور منطقة الرياض بأنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة في المنطقة ما بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق "أبو بكر الصديق". وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية، بدءًا من يوم الجمعة 09-07-2021م.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 08:30 PM

"مرور الرياض" ينوّه: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة ما بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق "أبو بكر الصديق"





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نوّهت إدارة مرور منطقة الرياض بأنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة في المنطقة ما بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق "أبو بكر الصديق".

وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية، بدءًا من يوم الجمعة 09-07-2021م.