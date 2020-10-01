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"المركزي الياباني": ارتفاع ثقة الشركات وكبار المصنّعين بعد إعادة فتح الاقتصاد

مسحٌ شَمِلَ 9537 شركة خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 30 سبتمبر

أظهر مسح تانكان للبنك المركزي الياباني اليوم الخميس، أن معنويات كبار المصنعين ارتفعت في سبتمبر بعد أن رفعت اليابان القيود ذات الصلة بفيروس كورونا.

وبحسب ما نشرته "الألمانية". ارتفع مؤشر المسح الفصلي في سبتمبر إلى ناقص 27، مقابل ناقص 34؛ وهو أدنى مستوى له منذ 11 عامًا، قبل ثلاثة أشهر.

وجاءت هذه القراءة أدنى من متوسط توقعات بناقص 23 في استطلاع لوكالة "كيودو" للأنباء.

وأظهر مسح البنك المركزي توقع كبار المصنعين أن يحقق المؤشر مزيدًا من الارتفاع إلى ناقص 17 في الربع الأخير من هذا العام.

ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.

وارتفعت المعنويات بين الشركات المصنعة متوسطة الحجم إلى ناقص 34 في سبتمبر من ناقص 36 قبل ثلاثة أشهر بينما ارتفع مؤشر الشركات المصنعة الصغيرة إلى ناقص 44 من ناقص 45؛ وفقًا للمسح.

وأظهر المسح أن مؤشر معنويات كبار غير المصنعين ارتفع إلى ناقص 12 من ناقص 17.

وتوقعت الشركات الكبرى في قطاع التصنيع والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها بنسبة 1.4% للعام المالي الحالي حتى مارس 2021 مقارنة بالعام الماضي، بحسب المسح.

وجاءت النتيجة أفضل من نسبة 0.7% في استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي".

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي بلغ 28.1% في الربع الثاني. ويمثل الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980، عندما توفرت بيانات قابلة للمقارنة؛ حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

وشمل مسح تانكان الأحدث الذي أجراه البنك المركزي، 9537 شركة خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 30 سبتمبر.

وسجلت اليابان حتى الآن أكثر من 84 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 1580 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"المركزي الياباني": ارتفاع ثقة الشركات وكبار المصنّعين بعد إعادة فتح الاقتصاد
سبق

أظهر مسح تانكان للبنك المركزي الياباني اليوم الخميس، أن معنويات كبار المصنعين ارتفعت في سبتمبر بعد أن رفعت اليابان القيود ذات الصلة بفيروس كورونا.

وبحسب ما نشرته "الألمانية". ارتفع مؤشر المسح الفصلي في سبتمبر إلى ناقص 27، مقابل ناقص 34؛ وهو أدنى مستوى له منذ 11 عامًا، قبل ثلاثة أشهر.

وجاءت هذه القراءة أدنى من متوسط توقعات بناقص 23 في استطلاع لوكالة "كيودو" للأنباء.

وأظهر مسح البنك المركزي توقع كبار المصنعين أن يحقق المؤشر مزيدًا من الارتفاع إلى ناقص 17 في الربع الأخير من هذا العام.

ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.

وارتفعت المعنويات بين الشركات المصنعة متوسطة الحجم إلى ناقص 34 في سبتمبر من ناقص 36 قبل ثلاثة أشهر بينما ارتفع مؤشر الشركات المصنعة الصغيرة إلى ناقص 44 من ناقص 45؛ وفقًا للمسح.

وأظهر المسح أن مؤشر معنويات كبار غير المصنعين ارتفع إلى ناقص 12 من ناقص 17.

وتوقعت الشركات الكبرى في قطاع التصنيع والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها بنسبة 1.4% للعام المالي الحالي حتى مارس 2021 مقارنة بالعام الماضي، بحسب المسح.

وجاءت النتيجة أفضل من نسبة 0.7% في استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي".

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي بلغ 28.1% في الربع الثاني. ويمثل الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980، عندما توفرت بيانات قابلة للمقارنة؛ حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

وشمل مسح تانكان الأحدث الذي أجراه البنك المركزي، 9537 شركة خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 30 سبتمبر.

وسجلت اليابان حتى الآن أكثر من 84 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 1580 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:36 AM

"المركزي الياباني": ارتفاع ثقة الشركات وكبار المصنّعين بعد إعادة فتح الاقتصاد

مسحٌ شَمِلَ 9537 شركة خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 30 سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر مسح تانكان للبنك المركزي الياباني اليوم الخميس، أن معنويات كبار المصنعين ارتفعت في سبتمبر بعد أن رفعت اليابان القيود ذات الصلة بفيروس كورونا.

وبحسب ما نشرته "الألمانية". ارتفع مؤشر المسح الفصلي في سبتمبر إلى ناقص 27، مقابل ناقص 34؛ وهو أدنى مستوى له منذ 11 عامًا، قبل ثلاثة أشهر.

وجاءت هذه القراءة أدنى من متوسط توقعات بناقص 23 في استطلاع لوكالة "كيودو" للأنباء.

وأظهر مسح البنك المركزي توقع كبار المصنعين أن يحقق المؤشر مزيدًا من الارتفاع إلى ناقص 17 في الربع الأخير من هذا العام.

ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.

وارتفعت المعنويات بين الشركات المصنعة متوسطة الحجم إلى ناقص 34 في سبتمبر من ناقص 36 قبل ثلاثة أشهر بينما ارتفع مؤشر الشركات المصنعة الصغيرة إلى ناقص 44 من ناقص 45؛ وفقًا للمسح.

وأظهر المسح أن مؤشر معنويات كبار غير المصنعين ارتفع إلى ناقص 12 من ناقص 17.

وتوقعت الشركات الكبرى في قطاع التصنيع والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها بنسبة 1.4% للعام المالي الحالي حتى مارس 2021 مقارنة بالعام الماضي، بحسب المسح.

وجاءت النتيجة أفضل من نسبة 0.7% في استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي".

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي بلغ 28.1% في الربع الثاني. ويمثل الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980، عندما توفرت بيانات قابلة للمقارنة؛ حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

وشمل مسح تانكان الأحدث الذي أجراه البنك المركزي، 9537 شركة خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 30 سبتمبر.

وسجلت اليابان حتى الآن أكثر من 84 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 1580 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

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