النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ثلاثة أيام قبل انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات

سيقام على مرحلتين بمشاركة 14 فريقاً

ثلاثة أيام باتت تفصلنا عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، والذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً.

وسيقام الدوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق في المنطقتين الوسطى والشرقية (باستثناء المنطقة الغربية ستة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى للمنطقة الوسطى يوم الاثنين القادم بمواجهة اتحاد الرياض مع السهام الزرقاء، تليها مباراة الهمة مع اليمامة، وذلك على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض.

فيما ستجمع منافسات الجولة الأولى للمنطقة الشرقية بين اتحاد النسور والمملكة النسائي والواحة والشعلة الشرقية وستقام المباريات على ملعب نادي النهضة.

أما مباريات المنطقة الغربية ستنطلق يوم الثلاثاء بلقاء يجمع اتحاد القوة مع العاصفة تليه مواجهة نسور جدة مع مراس وتختم مباريات الجولة بمباراة الكرة المشتعلة مع الليث الأبيض وجيع المباريات ستقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ثلاثة أيام قبل انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات
سبق

ثلاثة أيام باتت تفصلنا عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، والذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً.

وسيقام الدوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق في المنطقتين الوسطى والشرقية (باستثناء المنطقة الغربية ستة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى للمنطقة الوسطى يوم الاثنين القادم بمواجهة اتحاد الرياض مع السهام الزرقاء، تليها مباراة الهمة مع اليمامة، وذلك على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض.

فيما ستجمع منافسات الجولة الأولى للمنطقة الشرقية بين اتحاد النسور والمملكة النسائي والواحة والشعلة الشرقية وستقام المباريات على ملعب نادي النهضة.

أما مباريات المنطقة الغربية ستنطلق يوم الثلاثاء بلقاء يجمع اتحاد القوة مع العاصفة تليه مواجهة نسور جدة مع مراس وتختم مباريات الجولة بمباراة الكرة المشتعلة مع الليث الأبيض وجيع المباريات ستقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
10:34 PM

ثلاثة أيام قبل انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات

سيقام على مرحلتين بمشاركة 14 فريقاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
13

ثلاثة أيام باتت تفصلنا عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، والذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً.

وسيقام الدوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق في المنطقتين الوسطى والشرقية (باستثناء المنطقة الغربية ستة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى للمنطقة الوسطى يوم الاثنين القادم بمواجهة اتحاد الرياض مع السهام الزرقاء، تليها مباراة الهمة مع اليمامة، وذلك على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض.

فيما ستجمع منافسات الجولة الأولى للمنطقة الشرقية بين اتحاد النسور والمملكة النسائي والواحة والشعلة الشرقية وستقام المباريات على ملعب نادي النهضة.

أما مباريات المنطقة الغربية ستنطلق يوم الثلاثاء بلقاء يجمع اتحاد القوة مع العاصفة تليه مواجهة نسور جدة مع مراس وتختم مباريات الجولة بمباراة الكرة المشتعلة مع الليث الأبيض وجيع المباريات ستقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,649
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,227
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,248

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة