ثلاثة أيام باتت تفصلنا عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، والذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً. وسيقام الدوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق في المنطقتين الوسطى والشرقية (باستثناء المنطقة الغربية ستة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. وتنطلق مباريات الجولة الأولى للمنطقة الوسطى يوم الاثنين القادم بمواجهة اتحاد الرياض مع السهام الزرقاء، تليها مباراة الهمة مع اليمامة، وذلك على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض. فيما ستجمع منافسات الجولة الأولى للمنطقة الشرقية بين اتحاد النسور والمملكة النسائي والواحة والشعلة الشرقية وستقام المباريات على ملعب نادي النهضة. أما مباريات المنطقة الغربية ستنطلق يوم الثلاثاء بلقاء يجمع اتحاد القوة مع العاصفة تليه مواجهة نسور جدة مع مراس وتختم مباريات الجولة بمباراة الكرة المشتعلة مع الليث الأبيض وجيع المباريات ستقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ثلاثة أيام قبل انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-19 ثلاثة أيام باتت تفصلنا عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، والذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً.



وسيقام الدوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق في المنطقتين الوسطى والشرقية (باستثناء المنطقة الغربية ستة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



وتنطلق مباريات الجولة الأولى للمنطقة الوسطى يوم الاثنين القادم بمواجهة اتحاد الرياض مع السهام الزرقاء، تليها مباراة الهمة مع اليمامة، وذلك على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض.



فيما ستجمع منافسات الجولة الأولى للمنطقة الشرقية بين اتحاد النسور والمملكة النسائي والواحة والشعلة الشرقية وستقام المباريات على ملعب نادي النهضة.



أما مباريات المنطقة الغربية ستنطلق يوم الثلاثاء بلقاء يجمع اتحاد القوة مع العاصفة تليه مواجهة نسور جدة مع مراس وتختم مباريات الجولة بمباراة الكرة المشتعلة مع الليث الأبيض وجيع المباريات ستقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 10:34 PM

ثلاثة أيام قبل انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات سيقام على مرحلتين بمشاركة 14 فريقاً





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ثلاثة أيام باتت تفصلنا عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، والذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً.



وسيقام الدوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق في المنطقتين الوسطى والشرقية (باستثناء المنطقة الغربية ستة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



وتنطلق مباريات الجولة الأولى للمنطقة الوسطى يوم الاثنين القادم بمواجهة اتحاد الرياض مع السهام الزرقاء، تليها مباراة الهمة مع اليمامة، وذلك على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض.



فيما ستجمع منافسات الجولة الأولى للمنطقة الشرقية بين اتحاد النسور والمملكة النسائي والواحة والشعلة الشرقية وستقام المباريات على ملعب نادي النهضة.



أما مباريات المنطقة الغربية ستنطلق يوم الثلاثاء بلقاء يجمع اتحاد القوة مع العاصفة تليه مواجهة نسور جدة مع مراس وتختم مباريات الجولة بمباراة الكرة المشتعلة مع الليث الأبيض وجيع المباريات ستقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.