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الفيحاء يبحث عن بصيص البقاء أمام التعاون.. والتكافؤ يجمع الوحدة والاتفاق

في ختام الجولة 26 من الدوري

تختتم اليوم السبت مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، حيث يحل التعاون ضيفاً ثيقلاً على الفيحاء عند الساعة 6:55 مساء على ملعب مدينة المجمعة، ويدخل الفيحاء صاحب المركز الـ 15 بـ22 نقطة المباراة من أجل خطف نقاط المباراة ومحاولة الابتعاد عن مراكز الهبوط، في المقابل يسعى التعاون للخروج بنتيجة إيجابية والتقدم أكثر في سلم الترتيب حيث يحتل المرتبة الرابعة بـ 46 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة يستقبل الوحدة نظيره الاتفاق عند الساعة 8:45 مساء.

ويأمل أصحاب الأرض تعويض الخسارة في الجولتين الماضيتين واستغلال عامل الأرض والجمهور، بينما يدخل الاتفاق المواجهة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في الجولتين الماضيتين وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي لبلوغ النقطة 35.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يبحث عن بصيص البقاء أمام التعاون.. والتكافؤ يجمع الوحدة والاتفاق
سبق

تختتم اليوم السبت مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، حيث يحل التعاون ضيفاً ثيقلاً على الفيحاء عند الساعة 6:55 مساء على ملعب مدينة المجمعة، ويدخل الفيحاء صاحب المركز الـ 15 بـ22 نقطة المباراة من أجل خطف نقاط المباراة ومحاولة الابتعاد عن مراكز الهبوط، في المقابل يسعى التعاون للخروج بنتيجة إيجابية والتقدم أكثر في سلم الترتيب حيث يحتل المرتبة الرابعة بـ 46 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة يستقبل الوحدة نظيره الاتفاق عند الساعة 8:45 مساء.

ويأمل أصحاب الأرض تعويض الخسارة في الجولتين الماضيتين واستغلال عامل الأرض والجمهور، بينما يدخل الاتفاق المواجهة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في الجولتين الماضيتين وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي لبلوغ النقطة 35.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:40 AM

الفيحاء يبحث عن بصيص البقاء أمام التعاون.. والتكافؤ يجمع الوحدة والاتفاق

في ختام الجولة 26 من الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم اليوم السبت مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، حيث يحل التعاون ضيفاً ثيقلاً على الفيحاء عند الساعة 6:55 مساء على ملعب مدينة المجمعة، ويدخل الفيحاء صاحب المركز الـ 15 بـ22 نقطة المباراة من أجل خطف نقاط المباراة ومحاولة الابتعاد عن مراكز الهبوط، في المقابل يسعى التعاون للخروج بنتيجة إيجابية والتقدم أكثر في سلم الترتيب حيث يحتل المرتبة الرابعة بـ 46 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة يستقبل الوحدة نظيره الاتفاق عند الساعة 8:45 مساء.

ويأمل أصحاب الأرض تعويض الخسارة في الجولتين الماضيتين واستغلال عامل الأرض والجمهور، بينما يدخل الاتفاق المواجهة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في الجولتين الماضيتين وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي لبلوغ النقطة 35.

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