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وزير الدفاع اللبناني: اشتباكات بيروت شهدت إطلاق نار من الطرفين

"سليم" أشار إلى عدم وجود تطورات مرتقبة

كشف وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، اليوم (السبت)، أن اشتباكات بيروت الخميس الماضي شهدت إطلاق النار من الطرفين.

وقال "سليم" لقناة "إم تي في " اللبنانية: "إن الاشتباكات التي جرت في الطيونة لن تتكرر، وليس هناك تطورات مرتقبة، والقوى الأمنية منتشرة.

وقتل 7 أشخاص خلال اشتباكات دامية شهدتها منطقة الطيونة في بيروت، أثناء مظاهرة دعت إليها ميليشيا حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق بيطار.

لبنان

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وزير الدفاع اللبناني: اشتباكات بيروت شهدت إطلاق نار من الطرفين
سبق

كشف وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، اليوم (السبت)، أن اشتباكات بيروت الخميس الماضي شهدت إطلاق النار من الطرفين.

وقال "سليم" لقناة "إم تي في " اللبنانية: "إن الاشتباكات التي جرت في الطيونة لن تتكرر، وليس هناك تطورات مرتقبة، والقوى الأمنية منتشرة.

وقتل 7 أشخاص خلال اشتباكات دامية شهدتها منطقة الطيونة في بيروت، أثناء مظاهرة دعت إليها ميليشيا حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق بيطار.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
10:01 PM

وزير الدفاع اللبناني: اشتباكات بيروت شهدت إطلاق نار من الطرفين

"سليم" أشار إلى عدم وجود تطورات مرتقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، اليوم (السبت)، أن اشتباكات بيروت الخميس الماضي شهدت إطلاق النار من الطرفين.

وقال "سليم" لقناة "إم تي في " اللبنانية: "إن الاشتباكات التي جرت في الطيونة لن تتكرر، وليس هناك تطورات مرتقبة، والقوى الأمنية منتشرة.

وقتل 7 أشخاص خلال اشتباكات دامية شهدتها منطقة الطيونة في بيروت، أثناء مظاهرة دعت إليها ميليشيا حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق بيطار.

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