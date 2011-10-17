كشف وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، اليوم (السبت)، أن اشتباكات بيروت الخميس الماضي شهدت إطلاق النار من الطرفين. وقال "سليم" لقناة "إم تي في " اللبنانية: "إن الاشتباكات التي جرت في الطيونة لن تتكرر، وليس هناك تطورات مرتقبة، والقوى الأمنية منتشرة. وقتل 7 أشخاص خلال اشتباكات دامية شهدتها منطقة الطيونة في بيروت، أثناء مظاهرة دعت إليها ميليشيا حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق بيطار.

وزير الدفاع اللبناني: اشتباكات بيروت شهدت إطلاق نار من الطرفين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-16 كشف وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، اليوم (السبت)، أن اشتباكات بيروت الخميس الماضي شهدت إطلاق النار من الطرفين.



وقال "سليم" لقناة "إم تي في " اللبنانية: "إن الاشتباكات التي جرت في الطيونة لن تتكرر، وليس هناك تطورات مرتقبة، والقوى الأمنية منتشرة.



وقتل 7 أشخاص خلال اشتباكات دامية شهدتها منطقة الطيونة في بيروت، أثناء مظاهرة دعت إليها ميليشيا حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق بيطار.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443 10:01 PM

وزير الدفاع اللبناني: اشتباكات بيروت شهدت إطلاق نار من الطرفين "سليم" أشار إلى عدم وجود تطورات مرتقبة





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كشف وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، اليوم (السبت)، أن اشتباكات بيروت الخميس الماضي شهدت إطلاق النار من الطرفين.



وقال "سليم" لقناة "إم تي في " اللبنانية: "إن الاشتباكات التي جرت في الطيونة لن تتكرر، وليس هناك تطورات مرتقبة، والقوى الأمنية منتشرة.



وقتل 7 أشخاص خلال اشتباكات دامية شهدتها منطقة الطيونة في بيروت، أثناء مظاهرة دعت إليها ميليشيا حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق بيطار.