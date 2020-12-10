النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بعد تحديد جميع المتصدرين لمجموعات الدور الأول من المسابقة.. تقام الاثنين المقبل

تكشفت ملامح المرشحين الستة لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحديد جميع المتصدرين لمجموعات الدور الأول من المسابقة.

وضمن برشلونة تأهله إلى دور الـ16، بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة السابعة، وهو ما يعني أنه سيواجه أحد الفرق الكبيرة في البطولة، التي احتلت المركز الأول في مجموعتها.

وستقام قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، يوم الاثنين المقبل، في حفل بسيط يراعي قواعد التباعد الاجتماعي.

ولا يمكن لفريق أن يواجه منافساً من نفس الدوري، أو من نفس المجموعة.

ووفق تقارير إخبارية فإنه في ظل هذه المعايير، فإن نادي برشلونة تبقى أمامه ستة احتمالات في قرعة دور الـ16، وهي مواجهة حامل اللقب، بايرن ميونيخ الألماني، أو بوروسيا دورتموند الألماني، أو أحد الأندية الإنجليزية الثلاثة، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتبدو كل المواجهات صعبة للفريق الكتالوني، ولكن ربما تفضل جماهيره مواجهة بوروسيا دورتموند؛ لكونه الخيار الأسهل على الورق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال
سبق

تكشفت ملامح المرشحين الستة لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحديد جميع المتصدرين لمجموعات الدور الأول من المسابقة.

وضمن برشلونة تأهله إلى دور الـ16، بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة السابعة، وهو ما يعني أنه سيواجه أحد الفرق الكبيرة في البطولة، التي احتلت المركز الأول في مجموعتها.

وستقام قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، يوم الاثنين المقبل، في حفل بسيط يراعي قواعد التباعد الاجتماعي.

ولا يمكن لفريق أن يواجه منافساً من نفس الدوري، أو من نفس المجموعة.

ووفق تقارير إخبارية فإنه في ظل هذه المعايير، فإن نادي برشلونة تبقى أمامه ستة احتمالات في قرعة دور الـ16، وهي مواجهة حامل اللقب، بايرن ميونيخ الألماني، أو بوروسيا دورتموند الألماني، أو أحد الأندية الإنجليزية الثلاثة، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتبدو كل المواجهات صعبة للفريق الكتالوني، ولكن ربما تفضل جماهيره مواجهة بوروسيا دورتموند؛ لكونه الخيار الأسهل على الورق.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
11:47 AM

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بعد تحديد جميع المتصدرين لمجموعات الدور الأول من المسابقة.. تقام الاثنين المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
391

تكشفت ملامح المرشحين الستة لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحديد جميع المتصدرين لمجموعات الدور الأول من المسابقة.

وضمن برشلونة تأهله إلى دور الـ16، بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة السابعة، وهو ما يعني أنه سيواجه أحد الفرق الكبيرة في البطولة، التي احتلت المركز الأول في مجموعتها.

وستقام قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، يوم الاثنين المقبل، في حفل بسيط يراعي قواعد التباعد الاجتماعي.

ولا يمكن لفريق أن يواجه منافساً من نفس الدوري، أو من نفس المجموعة.

ووفق تقارير إخبارية فإنه في ظل هذه المعايير، فإن نادي برشلونة تبقى أمامه ستة احتمالات في قرعة دور الـ16، وهي مواجهة حامل اللقب، بايرن ميونيخ الألماني، أو بوروسيا دورتموند الألماني، أو أحد الأندية الإنجليزية الثلاثة، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتبدو كل المواجهات صعبة للفريق الكتالوني، ولكن ربما تفضل جماهيره مواجهة بوروسيا دورتموند؛ لكونه الخيار الأسهل على الورق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,937

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة