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يستعد لمواجهة منتخب أوزبكستان .. الأخضر يستأنف تدريباته

أشعة الرنين المغناطيسي تكشف عن حالة إصابة البريك

استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم السبت برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء القادم.

اكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

ويواصل الأخضر تدريباته يوم غدٍ الأحد عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب محمد البريك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة عضلية في أسفل عضلات الظهر.

المنتخب السعودي ‬كأس العالم كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يستعد لمواجهة منتخب أوزبكستان .. الأخضر يستأنف تدريباته
سبق

استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم السبت برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء القادم.

اكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

ويواصل الأخضر تدريباته يوم غدٍ الأحد عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب محمد البريك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة عضلية في أسفل عضلات الظهر.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
11:44 PM

يستعد لمواجهة منتخب أوزبكستان .. الأخضر يستأنف تدريباته

أشعة الرنين المغناطيسي تكشف عن حالة إصابة البريك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم السبت برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء القادم.

اكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

ويواصل الأخضر تدريباته يوم غدٍ الأحد عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب محمد البريك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة عضلية في أسفل عضلات الظهر.

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