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اعتماد نقل وتجديد وتكليف 228 قائداً مدرسياً في سراة عبيدة

للعام الدراسي 1442هـ

اعتمد مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن العلكمي، حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1442هـ، حيث شملت 228 قائداً وقائدة ووكيلاً ووكيلة.

وقال أمين لجنة القيادات المدرسية حسن بن شتوي: إن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليفا جديدا لمعلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية.

من جهته، تمنى مدير التعليم، الدكتور حسن العلكمي، للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

وأكد على دورهم الهام في تحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة التعليم وصولًا للأهداف المنشودة، مثمنًا جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق -بإذن الله- التطلعات المنشودة منها.

مدير تعليم سراة عبيدة حسن العلكمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد نقل وتجديد وتكليف 228 قائداً مدرسياً في سراة عبيدة
سبق

اعتمد مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن العلكمي، حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1442هـ، حيث شملت 228 قائداً وقائدة ووكيلاً ووكيلة.

وقال أمين لجنة القيادات المدرسية حسن بن شتوي: إن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليفا جديدا لمعلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية.

من جهته، تمنى مدير التعليم، الدكتور حسن العلكمي، للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

وأكد على دورهم الهام في تحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة التعليم وصولًا للأهداف المنشودة، مثمنًا جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق -بإذن الله- التطلعات المنشودة منها.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
06:36 PM

اعتماد نقل وتجديد وتكليف 228 قائداً مدرسياً في سراة عبيدة

للعام الدراسي 1442هـ

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
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380

اعتمد مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن العلكمي، حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1442هـ، حيث شملت 228 قائداً وقائدة ووكيلاً ووكيلة.

وقال أمين لجنة القيادات المدرسية حسن بن شتوي: إن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليفا جديدا لمعلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية.

من جهته، تمنى مدير التعليم، الدكتور حسن العلكمي، للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

وأكد على دورهم الهام في تحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة التعليم وصولًا للأهداف المنشودة، مثمنًا جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق -بإذن الله- التطلعات المنشودة منها.

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