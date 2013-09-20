بعد أسابيع من معاناة الانقطاع.. ضخ المياه يعود مجدّداً لـ "صرحة العارضة"

مياه جازان لـ"سبق": فعّلنا خطط الطوارئ وعزّزنا الإمداد من مصادر بديلة

عادت المياه للضخ مجدّداً لقرية قائم الصرحة بالعارضة، بعد انقطاع استمر أسابيع، بحسب ما ذكر السكان، وذلك بعد تقديم شكوى للمحافظة الأسبوع الماضي؛ تضرّروا فيها من معاناتهم مع الانقطاع.

تفصيلاً، قال السكان إنه مضى على معاناتهم قرابة 40 يوماً، وأبدوا أسفهم وانزعاجهم من رد فرع المياه بجازان، مطالبين المحافظة بالوقوف على الموضوع، ومناشدين الفرع بتبرير ما يحدث، وما الأسباب؟.. متسائلين: أين خطة الطوارئ التي تحدَّث الفرع عنها؟

من جهتها، بيّنت الإدارة العامة للمياه بجازان، في تعقيبٍ لها حول خبر نشرته "سبق"، عن شكوى الانقطاع: "نود في البداية أن نشكر الصحيفة على حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه.. وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة".

وأضاف الفرع: "بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (سكان قائم الصرحة بالعارضة يشتكون من انقطاع مشروع المياه عن قريتهم)، نوضح لكم وللسادة القرّاء، أنه قد تمّ التعامل مع حدث تشغيلي أثَّر على كميات المياه الموزعة، وتمّ على الفور تفعيل خطط الطوارئ، وتعزيز الإمداد من مصادر بديلة لضمان استمرارية الخدمة لسكان قائم الصرحة".